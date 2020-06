El dólar blue subió a $ 128 Nacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Tras las últimas medidas para endurecer el cepo cambiario, el dólar blue escaló ayer 3 pesos y llegó a $ 128, mientras las cotizaciones bursátiles tuvieron bajas superiores al 1%.

En el mercado minorista el precio de la divisa retrocedió por primera vez desde abril.

En este contexto de mayor control, el Banco Central aprovechó para comprar alrededor de US$ 60 millones, que se suman a los US$ 280 millones del viernes.

"La estrategia oficial consiguió generar un escenario que le permitió terminar con saldo positivo por su intervención", comentaron analistas del mercado cambiario.

A lo largo de mayo, el sector exportador de cereales y oleaginosas ingresó US$ 1.945,6 millones, contra US$ 1.524,4 millones de abril anterior.

Sin embargo, entre entre enero y mayo sumaron US$ 7.000 millones, la cifra más baja en los últimos 13 años.

En los últimos días para recuperar reservas, el Banco Central decidió ajustar aun más el cepo cambiario e incluso obligó a pequeños ahorristas a presentar declaración jurada para la compra de US$ 200 por mes.

A su vez, decidió que las empresas que tengan dólares fuera del país, deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior.

En el sector minorista, el dólar cotizó en promedio a $65,86 comprador y $70,71 vendedor, que si se le agrega el 30% de recargo, trepa a $91,93, operando en baja por primera vez desde abril.

En el mercado bursátil, el contado con liquidación -utilizado en la compra de acciones y bonos para fuga de divisas- operó a $112,73 con una baja del 0,6% y el dólar Bolsa cerró a $106,75 con un retroceso del 0,9%, respecto del viernes.

El dólar mayorista volvió a subir nueve centavos y terminó a $68,63 y el volumen operado en este sector se ubicó en US$ 273,7 millones.