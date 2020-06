Japón se quedó sin carrera Deportes 02 de junio de 2020 Redacción Por MOTO GP

Uno de los Grandes Premios más esperados por el Mundial de Motociclismo no tendrá lugar en el 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Japón, sede de las principales marcas de MotoGP, como Honda, Yamaha y Suzuki, anunció que no recibirá al Continental Circus en el fin de semana del 16 al 18 de octubre, fecha que estaba estipulada para la 11° cita del año.

"La situación en Japón y Europa es impredecible y se espera la extensión de la prohibición de viajes internacionales. Como resultado de nuestras conversaciones con Dorna, acordamos que no tenemos otra opción que cancelar el GP de Japón para completar la temporada", indicó Kaoru Tanaka, presidente de Mobilityland Corporation.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, en tanto expresó: "Anunciamos con gran tristeza la cancelación del Gran Premio Motul de Japón en el muy singular circuito de Motegi, lo que significa que no tendremos un Gran Premio de Japón en el calendario por primera vez desde 1986. La familia de MotoGP está trabajando muy duro para poder reiniciar la temporada de carreras y celebrar tantos eventos como sea posible, y de la manera más segura posible. Por esta razón, la FIM y Dorna, han decidido que, hasta mediados de noviembre, MotoGP permanecerá en Europa para hacer tantos eventos europeos. Por lo tanto, los eventos en el extranjero, si es posible, deben ser programados después de mediados de noviembre".

De esta manera, Tailandia, que en un principio figura en el calendario para el 4 de octubre, se postergaría para más adelante.