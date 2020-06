Trigo: afirman que será una excelente campaña Nacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La nueva campaña de trigo 2020-2021 se perfila con un récord de 21 millones toneladas de producción y clima "subhúmedo", que ayudará durante el proceso de desarrollo del cultivo, informó la Bolsa de Cereales.

Los primeros lotes ya se sembraron y se prevé implantar 6,8 millones de hectáreas del cereal en todo el país.

El especialista en agroclima, Eduardo Sierra, el responsable de la perspectiva agroclimática y estacional de la Bolsa porteña, en diálogo con NA dijo que este 2020 es un "año subhúmedo" y consideró que "es lo mejor para el trigo", al que la humedad excesiva le causa enfermedades.

Sierr manifestó que "el trigo tiene requerimientos hídricos moderados y es muy sensible a las enfermedades patológicas en los años húmedos, lo que no ocurre en los ciclos secos".

"Estamos con el Océano Pacífico enfriándose y si hubiera un fenómeno de una Niña no le causaría problemas al trigo, que es muy sensible a excesos de humedad inclusive para la cosecha, viene muy bien la campaña", señaló.

Según el especialista, "el clima va a acompañar esta campaña de trigo con un golpecito de humedad en primavera, octubre, noviembre y comienzo de diciembre, para fortalecer los rindes. Los requerimientos del trigo de humedad, son muy limitados".

"Yo soy razonablemente optimista en cuanto a que vamos a tener una buena cosecha de trigo de buenos resultados", explicó.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que entre junio y agosto de 2020 se consolidó la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones inferiores a las normales sobre la región pampeana argentina en general y las provincias de La Pampa y Buenos Aires en particular, un escenario carente de humedad.

En el caso del trigo, la Bolsa de Cereales porteña espera que la cosecha, en la medida que el clima acompañe, lo que según Sierra va a ser así, alcance las 21 millones de toneladas, lo que significa la máxima cifra de la historia, superando las 19 millones del ciclo 2018-2019.

Esto implicaría también exportaciones récord, de 13 millones de toneladas, y un crecimiento de la recaudación fiscal del 25 por ciento.

Sierra especificó que "el Océano Pacífico Tropical permanece en un estado "neutral cálido" por lo cual su influencia en la marcha del clima es poco notoria; no obstante, la costa americana del Pacífico viene enfriándose gradualmente".

En el mes que comienzan las irrupciones de aire polar se harán más intensas, incrementando el riesgo de heladas, que de todos modos, no afectarán al trigo.