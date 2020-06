Aparece el nuevo Volkswagen Tiguan coupé, apuesta alemana Automotores 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Comenzó en los crossovers de alta gama, pero poco a poco va migrando a varios SUV convencionales o generalistas. Se trata de los sport utility coupés, modelos fuera de lo común (al menos por ahora) que se destacan por la caída del techo en la zona trasera, que tiene a BMW como una de las marca pioneras con el lanzamiento del X6.

Dentro de la nueva estrategia de Volkswagen, algunos crossovers seguirán un camino similar y para ampliar la gama también tendrán un estilo parecido al conocido miembro de la firma de Munich.

Mientras en nuestra región todas las miradas estarán puestas para los próximos meses en Nivus, un SUV compacto con líneas coupés, del otro lado del mundo, más específicamente en China, el foco estará puesto en Tiguan. En el país asiático desde hace tiempo que la marca se encuentra presentando diferentes sport utility de estilo para combinar deportividad en un modelo robusto y elevado.

Al nuevo SUV se lo conocerá en suelo chino como Tiguan X y será desarrollado en conjunto entre Volkswagen y la empresa SAIC (china). La presentación será en los próximos días pero algunos detalles ya fueron revelados. Se puede decir que será como un Tiguan rediseñado que tomará algunos componentes de la variante AllSpace pero con una notable caída del techo en el sector trasero. Además, la deportividad no sólo estará presente desde el punto de vista estético, sino también en el manejo. La idea es la siguiente: aquellos que busquen un estilo "sport" con buena aerodinámica, el Tiguan X será el modelo indicado. En cambio, las personas que requieran un SUV espacioso y familiar, AllSpace seguirá siendo el ideal.

Las motorizaciones serán las mismas que las ofrecidas hasta el momento: un 1.4 y un 2.0 ambos de familia TSI (turbo) de 150 y 220 CV. Por el momento, es exclusivo para el mercado chino, pero no es descabellado imaginar un posible desembarco en regiones como la sudamericana en un futuro no tan lejano. Es importante recordar que al parecer las líneas coupé abarcarán a toda la gama Tiguan en la próxima generación. Por ahora, a nuestra región llegará el Nivus , como se mencionó anteriormente, y en países como Argentina se encuentra registrado el Atlas Cross Sport.



NUEVO VW TIGUAN

Con el avance de la pandemia del coronavirus, varias de las presentaciones esperadas para este año fueron demoradas, aunque diferentes marcas aprovecharon para ultimar detalles de los modelos que debutarán este año. Volkswagen es una de estas, ya que luego del lanzamiento de la octava generación del Golf en octubre del año pasado, la firma alemana comenzó a adoptar varias de sus líneas en los modelos posteriores, varios de ellos aun no revelados.

El Tiguan AllSpace tendrá en el próximo tiempo su renovación de mitad de vida y es uno de los SUV que tomará como inspiración al hatch mediano, aunque mantendrá su propia esencia.

Según las imágenes reveladas por el sitio Automedia, se observa que el restyling no será demasiado abrupto sino que mantendrá varios de los componentes que tiene en común con el modelo actual. Se destacan los nuevos paragolpes delanteros en forma de C en los extremos inferiores, ópticas LED inéditas con cambio en el dibujo interno, parrilla modificada con la incorporación del nuevo logo de la marca.

En la zona posterior, los cambios no son relevantes aunque posee modificaciones en las luces y en la parte baja del sector trasero. Todavía no hay imágenes del interior, pero se espera que adopte el nuevo sistema VW Play que también poseerá el Nivus. Debajo del capó, se espera que adopte al menos una variante híbrida con un motor 1.4 de cuatro cilindros turbo TSI de 150 CV combinado con un sistema eléctrico de 48V, similar al nuevo Golf.

A pesar del próximo lanzamiento de Volkswagen, Herbert Diess, CEO de la compañía, realizó una publicación en la red social Linkedin que habla sobre las medidas tomadas por la empresa durante la cuarentena, pero junto a eso reveló una imagen de un SUV sin precedentes y afirmó que aprobó el proyecto del modelo virtual.

Esta será la próxima generación del Tiguan con un diseño coupé y que llegará hacia 2023. (Fuente: Parabrisas - Perfil)