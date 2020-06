Habrá créditos para parques industriales Nacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Gobierno anunció ayer la creación de una línea de crédito para el desarrollo de parques industriales y señaló que se estudia restablecer la compensación de aportes patronales para los productores de economías regionales.

Los anuncios fueron realizados por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, en una videoconferencia con la Fundación Mediterránea, donde presentó diez puntos para la reactivación productiva, a consensuar tras la salida de la cuarentena.

Kulfas señaló que se necesita "exportar más, porque ningún sector productivo sobra y todos son importantes", durante la presentación virtual ante más de 600 empresarios organizada por la fundación.

"Mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia, porque no hay futuro sin políticas productivas y ninguna política será sustentable si no se piensa en la dimensión ambiental y en una macroeconomía estable de ayuda al desarrollo", añadió el funcionario.

El ministro informó que está preparando un nuevo decreto para impulsar el desarrollo de parques industriales y tecnológicos y que en los próximos días se presentará un paquete de ayuda con aportes no reembolsables y financiamiento a largo plazo para las empresas.

También anticipó que se restablecerá un mecanismo de compensación de aportes patronales para las economías regionales, que se implementó en 2001 mediante el decreto 814 y fue derogado en 2017.

"Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad" admitió Kulfas en diálogo con los empresarios.

Indicó que la política productiva "debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente".

Explicó que "salvo en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y la provincia de Chaco, en el resto del país más del 70% de la economía está en condiciones de funcionar".

"No se condice con la realidad decir que estamos igual que el 20 de marzo. Diecinueve de las provincias argentinas ya están superando el 80% total de actividad", enfatizó el ministro.

Agregó que "es lo que llamamos cuarentena calibrada en la que se observa una paulatina recuperación de la normalidad" y que "se está dialogando con los gobernadores, con el objetivo de avanzar todo lo que se pueda".