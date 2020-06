BUENOS AIRES, 2 (NA). - El defensor de Unión de Santa Fe Jonathan Bottinelli consideró ayer que "es complicado" que se reanude la actividad en el fútbol argentino antes de fin de año debido a la pandemia de coronavirus, por lo que expresó su "incertidumbre" al no saber qué le sucederá después de junio, cuando finaliza su contrato con el club.

El marcador central señaló que los futbolistas tenían "la expectativa de que se pueda jugar este año", pero el aumento en los casos de COVID-19 dificultó el panorama.

"Uno tiene que ser cauto y esperar a lo que decidan el Gobierno y la AFA. Yo quiero volver ahora, pero no creo que estén dadas las condiciones", manifestó Bottinelli en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Además, advirtió sobre la cuestión física de los jugadores: "El profe dijo que vamos a necesitar entre 30 y 40 días de adaptación", dijo.

En cuanto a su futuro, el ex defensor de San Lorenzo y River remarcó: "El coronavirus no me va a retirar, lo voy a hacer solo. Por ahora tengo contrato hasta el 30 de junio, es una incertidumbre que uno tiene, pero estoy contento y feliz en Santa Fe, donde hace tiempo no hay contagios".

Por último, cuestionó la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender los descensos por dos temporadas.

"Yo creo que el torneo va a perder en calidad. Está bueno pelear por algo en todas las partes de la tabla para que sea competitivo y potenciar a todos los equipos, sobre todo a aquellos que nos representan a nivel internacional", cerró.