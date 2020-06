"Los ascensos y descensos se tienen que definir en la cancha" Deportes 02 de junio de 2020 Redacción Por Facundo Sava, DT de Quilmes, brindó su opinión de cómo se debe definir la Primera Nacional y aseguró que es necesario que todas las categorías trabajen juntas para tomar decisiones "que favorezcan a todos".

El fútbol argentino todavía aguarda por su reanudación. En la jornada de ayer, el entrenador de Quilmes, Facundo Sava, brindó su opinión respecto de cómo se debería determinar el final de la Primera Nacional y fue claro: "Los ascensos y descensos se tienen que definir en la cancha".

"Tenemos que estar todos juntos: Primera, Primera Nacional, dirigentes y periodistas. Tenemos que tomar decisiones que nos favorezcan a todos y ser más solidarios que nunca, sea la división que sea. No me entra en la cabeza que vuelvan a jugar ocho equipos un reducido y que el resto se quede mirando. No puede pasar, tenemos que ser solidarios con los colegas. Los ascensos y descensos se tienen que definir en la cancha", aseguró el Colorado en diálogo con TyC Sports.

Al mismo tiempo, en cuanto al trabajo que están realizando en pleno aislamiento, Sava explicó que realizan entrenamientos diarios por videollamada y hasta por momentos se suma a las prácticas con ellos a la distancia. Al mismo tiempo, el director técnico dejó en claro su postura respecto de los jugadores cuyos contratos vencen en junio: "Tenemos 14 jugadores que se quedan libres y ojalá la mayoría se puedan quedar".