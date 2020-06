Fiscalía no imputará a quien mató en "legítima defensa" Policiales 02 de junio de 2020 Redacción Por EN LA JORNADA DE AYER RECUPERO LA LIBERTAD QUIEN DISPARO EL ARMA

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En la edición de la víspera, desde estas páginas LA OPINION titulaba: "Falleció de un escopetazo intruso en vivienda ajena", donde se relataba el hecho ocurrido cerca de las 23:00 del sábado, cuando se produjo la muerte violenta de un hombre de 32 años en una vivienda sita en la intersección de calles Ramón y Cajal y Destéfani, en el barrio Italia de nuestra ciudad.

En el lugar se halló el cadáver de quien sería en vida Leonardo Francisco Rolón, de 32 años de edad, quien encontró la muerte producto de un disparo de escopeta en momentos en que se encontraba dentro de un inmueble ajeno, presuntamente con fines de robo.



A modo de adelanto y profundizando en las probables líneas de investigación, se decía asimismo en la publicación del lunes de este Diario que por el hecho existe un imputado de 69 años y delicado estado de salud –que sería quien disparó la escopeta-, quien declaró el domingo último, acompañado de su abogado particular en forma voluntaria en sede de la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, ante el fiscal Martín Castellano, apuntando a que todo llevaría en este homicidio, a la figura de una legítima defensa, por lo que se trabajaba en esa línea de investigación.



Pues bien, reafirmando y continuando con lo adelantado por LA OPINION en la edición del lunes, en la misma jornada de la víspera, la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, divulgó una declaración oficial sobre lo dicho anteriormente, que confirma y sostiene en el comunicado institucional, todo lo adelantado por este Diario en cuanto a la presunta figura de un disparo en «legítima defensa» del hombre de 69 años al intruso de 32 que se encontraba a altas horas de la noche dentro de su casa.



En uno de sus párrafos centrales, el comunicado de la Unidad Fiscal Rafaela sostiene que, “En consecuencia, con las evidencias recolectadas hasta el momento, el fiscal valoró el caso como una legítima defensa que operó como causa de justificación, disponiendo en la tarde del lunes 1 del corriente mes la libertad del autor de la muerte violenta sin solicitar audiencia imputativa al juez”.



La declaración oficial completa, divulgada ayer por la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela sobre este sangriento y no deseado hecho, según se desprende de la investigación donde no habrá ningún imputado, es la que sigue a continuación.

«Ante el anoticiamiento de una muerte violenta de una persona en el interior de una vivienda ubicada en intersección de calles Ramón y Cajal y Destéfani de la ciudad de Rafaela el pasado sábado 30 de mayo, el fiscal en turno inició la correspondiente investigación tendiente a establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos.

"La persona individualizada como posible autora del hecho declaró en forma voluntaria ante el fiscal del caso, Martín Castellano, asistida por su defensor técnico. Asimismo, como es de rigor, se dispusieron diferentes diligencias investigativas, entre ellas, informes técnicos criminalísticos y entrevistas a testigos, entre otras medidas.

"El funcionario del MPA [Dr. Castellano] evaluó los resultados de esas diligencias en consonancia con el descargo del imputado, imponiéndose como hipótesis del caso una legítima defensa (artículo 34 del Código Penal), dado que se desprende de una valoración integral de los elementos que el habitante de la vivienda fue víctima de una agresión ilegítima en el contexto de una tentativa de robo. Por ende, el medio racionalmente empleado -disparos hacia el autor de ese hecho- resultaba acorde a las circunstancias del caso.

"En consecuencia –concluye-, con las evidencias recolectadas hasta el momento, el fiscal valoró el caso como una legítima defensa que operó como causa de justificación, disponiendo en la tarde del lunes 1 del corriente mes la libertad del autor de la muerte violenta sin solicitar audiencia imputativa al juez”, concluye el enunciado dado a conocer.