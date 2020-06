Falleció de un escopetazo intruso en vivienda ajena Policiales 01 de junio de 2020 Redacción Por En el homicidio de referencia, se fortalece la hipótesis de una muerte “en legítima defensa” ya que el fallecido estaba como intruso en una vivienda ajena. El imputado –de 69 años y delicado estado de salud- declaró en la víspera con su abogado ante el fiscal Martín Castellano y reforzando la hipótesis se seguiría avanzando en esa línea de investigación.

Cerca de las 23:00 del sábado, se produjo la muerte violenta de un vecino en una vivienda sita en la intersección de calles Ramón y Cajal y Destéfani, en el barrio Italia de nuestra ciudad.

En el lugar –adelantó LA OPINION Online- se halló el cadáver de quien sería en vida Leonardo Francisco Rolón, de 32 años de edad.

Más allá de los detalles del hecho, importa mencionar que por lo ocurrido existe un imputado, de 69 años y delicado estado de salud, quien declaró -junto a su abogado particular- en forma voluntaria en sede de la Unidad Fiscal Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, ante el fiscal Martín Castellano en la tarde de ayer, y que todo apuntaría en este homicidio, a la figura de una legítima defensa, por lo que se trabaja en esa línea de investigación.



Como se dijo el hecho ocurrió a las 23.00 de la noche del sábado en zona de calles Ramón y Cajal y Destéfani de la ciudad de Rafaela.

Allí un hombre de 69 años y delicado estado de salud –según recabó LA OPINION- disparó a otro con un arma de fuego larga (una escopeta) ocasionándole la muerte.

Inmediatamente, -se informó oficialmente desde la UR V- personal de Cuerpo Guardia de Infantería acudió al lugar y procedió a la detención del hombre de 69 años que habría efectuado los disparos y su traslado a sede de la Comisaría N° 13 por razones de jurisdicción.

Por otra parte, personal de Emergencias SIES 107 actuó en el sitio constatando lesiones de arma de fuego en la humanidad de la víctima y su deceso.

En el lugar también actuaron efectivos de la Policía Científica quienes se abocaron a tareas relacionadas con la escena del crimen.

De acuerdo a fuente extraoficial, Leonardo Francisco Rolón, de 32 años de edad, habría intentado cometer un hecho contra la propiedad (robo) en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ramón y Cajal y Destéfani, y el propietario –el hombre de 69 años- al ver al intruso dentro de su morada le dio muerte.

En el lugar, la Policía habría incautado una escopeta, arma utilizada para concretar el homicidio.

El cadáver fue trasladado hasta el hospital “Jaime Ferré” de nuestra ciudad, y allí una médica confeccionó un acta en la que se indica que exhibía una herida en el tórax, precisamente en la zona axilar.

Finalmente el cadáver de Leonardo Francisco Rolón, de 32 años, fue enviado a Santa Fe para una autopsia.



Al caer la tarde de ayer, LA OPINION pudo recabar de fuentes judiciales reservadas, que en el homicidio de referencia “todo apuntaría a una legítima defensa”.

Es decir que el imputado –de quien aún no trascendió su identidad- de 69 años, y delicado estado de salud, prestó declaración -junto a su abogado particular- en forma voluntaria, ante el fiscal Martín Castellano en la tarde de la jornada de la víspera en sede de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela.

Resultado de estas diligencias se pudo saber además que de acuerdo al cotejo de la versión del imputado, con el resto de las evidencias, todo fortalecería la hipótesis de una muerte “en legítima defensa”, por lo que se seguiría avanzando en esa línea de investigación.



