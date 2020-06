“La salud económica de la Argentina viene mal” Locales 01 de junio de 2020 Redacción Por Lo afirmó el reconocido economista Fausto Spotorno quien dijo que evidentemente la economía viene mal, más allá de que reconoció que el gobierno implementó algunas medidas para contener a los sectores más castigados.

En una semana que se inició con varios frentes abiertos en materia económica, donde el dólar blue o paralelo volvió a mostrar un retroceso; el presidente Alberto Fernández volvió a ratificar que no descuida la economía pero prioriza la salud y los precios en las góndolas muestran aumentos significativos, el economista Fausto Spotorno, director de la consultora Orlando Ferreres & Asociados aseveró que “la salud económica de la Argentina viene mal, claramente negativa”.

“Es cierto que ahora el gobierno entre el IFE y el ATP, que son los programas que generó para asistir a la gente más vulnerable; el primero para subsidiar a quienes no tienen ingresos y el segundo para tratar de ayudar a las empresas a que pueden pagar los sueldos, dado que no pueden despedir ni reducir personal, está dando un paso en la dirección correcta y lo mismo con el hecho de ir habilitando la economía en todo el país”, planteó.

El economista señaló que “la combinación de esas decisiones hoy implica lo más parecido a un programa económico para enfrentar el coronavirus de lo que se había hecho inicialmente”.

Respecto a la deuda y a las negociaciones con los bonistas, Spotorno manifestó que “una cosa es el programa económico para contener el coronavirus, -que es esto que recién ahora se está armando-, y otra cosa es el programa económico más amplio, donde la restructuración de la deuda es una cuestión importante pero es una pata de un programa económico que desconocemos completamente y que tarde o temprano el gobierno deberá enfrentar. Cerrar la deuda es importantísimo, tener un nuevo acuerdo con los acreedores es muy relevante porque es una condición necesaria para poder tener una recuperación económica después del coronavirus”.

A su vez el economista dijo que si la Argentina no arregla el tema de la deuda, la recuperación indefectiblemente va a ser mucho más pobre, la capacidad de rebote de la economía mucho peor, con muchas más empresas en condiciones complicadas y las exportaciones tarde o temprano se caerían.



EL COMPORTAMIENTO

DEL DOLAR

Esta semana el dólar en el mercado libre se negoció con una fuerte baja de cuatro pesos o 3,1%, a $124 para la venta, con lo que el dólar blue sumó una baja de 14 pesos o 10,1% en dos ruedas de la semana. Al respecto Spotorno consideró que “hay una mezcla de cosas en torno a la suba del dólar, en primer lugar y obviamente es que en toda la región el dólar ha estado subiendo y las monedas latinoamericanas se han estado devaluando, quizás no tanto como el peso pero bastante. otra parte esto lo explica la desconfianza que hay en la moneda argentina en particular (la recesión por más de dos años, la posibilidad de un default, caída de la producción, déficit fiscal y una emisión monetaria importantísima) y todas esas cuestiones claramente atentan contra la confiabilidad de la Argentina”.

Además Spotorno se refirió al eterno problema de la inflación, donde sostuvo que ”este año nadie espera que baje y estará en torno al 50% y con una tasa de interés que no cubre la inflación”.



LOS PROXIMOS MESES

Finalmente el economista habló de los próximos meses y dijo que “el sector más dinámico de la economía y el más competitivo y productivo es el sector agropecuario, que ha tenido una buena cosecha, pero necesita crecimiento. Ahí va a depender mucho de que se haga con este sector, y aquí importa mucho el tipo de cambio y si se va a seguir castigando al único sector de la economía que crece y funciona, va a costar mucho recuperarse. Si se empieza a tomar medidas para salir del coronavirus, y se empieza a pensar a mediano plazo, dándole espacio al sector privado para crecer, esto es lo que va a empujar la actividad económica”.

“El gobierno va a tener una chance en tanto y en cuanto entienda que de la recesión se sale con el sector privado y no con el Estado. El Estado sirve para cuando hay una emergencia como esta de la pandemia, ahí es cuando tiene que tomar el control y en este caso lo ha hecho. Pero es evidente que cuando el Estado comienza a tomar algo de control, la economía se desploma. hay que dejar simplemente que las empresas crezcan, inviertan y puedan producir”, precisó Spotorno.