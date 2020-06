Cantero prioriza la salud Locales 01 de junio de 2020 Redacción Por La Ministra de Educación expresó que la intención en Santa Fe sería un regreso "gradual" teniendo en cuenta las jurisdicciones que presentan menos contagios o circulación del coronavirus.

“La prioridad es lo epidemiológico, porque esta vez la decisión tendrá que ver con priorizar la salud, no al proceso educativo”, afirmó hoy la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, al referirse a la posibilidad de que se adelante el inicio de las clases presenciales en las jurisdicciones donde la circulación de contagios esté aplanada.

El probable reinicio del ciclo lectivo antes de tiempos en las provincias que no presenten circulación local de coronavirus fue mencionado ayer por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la titular del área educativa, Adriana Cantero, dijo que la idea “es priorizar los pequeños pueblos” del interior donde no hay circulación del coronavirus y seguir los lineamientos que dispongan las autoridades nacionales.

“En Santa Fe estamos mirando cuáles son las zonas más protegidas, las que no han sido atravesadas por el contagio del virus. Tenemos zonas rurales que han permanecido prácticamente sin casos. También estamos mirando cómo evolucionan las grandes ciudades, porque no es un dato menor para tener en cuenta”, remarcó Cantero.

La funcionaria provincial agregó que desde Educación se esperan “las indicaciones de los equipos provinciales y de los acuerdos que se establezcan con las autoridades federales para ver cuándo es el mejor momento para intentar volver al espacio presencial de las aulas con tantos chicos”.

Cantero señaló que el gobierno “analiza también distintas variables de posibilidades de gradualidad para volver a clases. Una es la geográfica, cruzada por lo epidemiológico. Siempre lo epidemiológico primero porque esta vez la decisión tiene que ver con priorizar la salud, no al proceso educativo”. “En ese marco miramos variables geográficas, pedagógicas para ver cuáles son los cursos que requerirían volver primero. Todos los ministros de Educación del país llegamos a un acuerdo de que el primer y séptimo grados, el quinto o sexto año de la secundaria serían puntos estratégicos para mirar los momentos de trayectoria escolar en los que están”, añadió.