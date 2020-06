Ofrece espacios de experimentación artística virtuales

Los Espacios de Experimentación Artística es una propuesta de la Secretaría de Extensión Social y Cultural junto con la Federación Universitaria del Litoral que año a año se renueva y se articula con las diferentes unidades académicas de la UNL. Ante la emergencia por el covid 19, las medidas de aislamiento y el inicio del calendario académico bajo la modalidad virtual en la UNL, se asumió el desafío de trabajar durante este tiempo para poder adaptar y ofrecer algunas de las propuestas con un recorrido de formación virtual que incluye, encuentros en vivo, socialización de materiales por mail, grupos y consignas de trabajo.“Desde la universidad seguimos trabajando para fortalecer las oportunidades de formación tanto para los estudiantes como para la comunidad en general. Esta propuesta que anteriormente se ofrecían en las diferentes facultades, son instancias de formación abiertas, adaptadas a la virtualidad y van a permitir que cualquier persona interesada pueda iniciarse en la experiencia artística, dar continuidad o fortalecer conocimientos previos”, destacó Lucila Reyna Secretaría de Extensión Social y Cultural. Además, Gimena Traba presidenta de la Federación Universitaria del Litoral remarcó que “en estos momentos tan difíciles es muy importante poder sostener esta línea de trabajo, para habilitar espacios para la creación, el aprendizaje, que siempre es demandada y de la cual participan activamente los y las estudiantes de nuestra universidad”En esta edición especial, serán cinco los espacios que se ofrecerán de manera virtual iniciando sus actividades y clases a partir del 9 de junio. Los encuentros en vivo, serán clave para el desarrollo de los espacios que se complementarán con materiales de lectura, ejercicios y consignas de trabajo.Los interesados pueden inscribirse hasta el 5 de junio mediante un formulario online donde además se detalla, los contenidos, días y horarios en que se desarrollarán. Todos los espacios son con inscripción libre y gratuita y tienen cupo limitado.Se trata de tres espacios -que no requieren de conocimientos previos- pero sí muchas ganas para aprender y explorar.Fotosmart es un espacio para la fotografía con teléfono celular que estará a cargo del fotógrafo Hugo Pascucci que brindará conocimientos sobre la herramienta, las técnicas, el lenguaje visual y la composición fotográfica aplicables a retrato, paisajes figurativos y abstractos, tramas, texturas, etc. Consta de 6 encuentros virtuales y dará inicio el miércoles 10 de junio. Los interesados pueden inscribirse mediante este formulario onlineBajo la coordinación de Fernanda Balangione el espacio de "Moldería" buscará introducir a la moldería base de diferentes tipos de prendas y su confección; realizando un recorrido desde la toma de medidas, el papel, el prototipo (prueba y error), llegando así a obtener la prenda final. Para ello, se brindarán recursos de corte y confección siendo el sábado 13 de junio la fecha de inicio. Las inscripciones se pueden realizar desde este formularioRodrigo Ciccarelli tendrá a su cargo el espacio de "croquis básico e Ilustración", una introducción a la representación arquitectónica y de diseño, analógica y sensible, haciendo hincapié en las técnicas de croquis y boceto como herramienta de comunicación básica en los procesos de diseño o como medio de expresión artística, para conceptualizar una obra futura proyectando en ella ideales e invenciones; así como también valerse de un registro rápido, ágil e instantáneo para cultivar la percepción. Iniciará el jueves 11 de junio y para inscribirse ingresar a este formularioDos espacios para iniciarse y aprender con instrumentos musicales. Cajón Peruano, es una propuesta coordinada por el Luis Rey e invita a adentrarse en el mundo de la percusión con cajón peruano, tengan o no experiencia previa con este u otros instrumentos. El objetivo es que los participantes puedan adquirir destrezas en la ejecución del instrumento, mantener el pulso, llevando el ritmo para poder, de esa manera, respetar el tiempo de cualquier pieza musical y poder acompañarla o crear una base percutiva con el cajón.Tendrá una duración de 6 encuentros y dará Inicio el martes 9 de junio. Los interesados podrán inscribirse aquí.Por otro lado, la orquesta de guitarras se plantea como un espacio para la interpretación y experimentación instrumental en conjunto coordinado por Pablo Correa. Los interesados deben tener algún conocimiento de guitarra y estar abiertos a complementar su aprendizaje en el instrumento tanto solista como en conjunto. Constituye una enseñanza y formación básica que permitirá conocer los distintos aspectos técnicos y estilísticos, y ayudará a enfrentar cualquier situación musical con un marco de conocimiento adecuado. Dará inicio el viernes 12 de junio y para inscribirse se debe ingresar a este link.Para más información contactarse con la Dirección de Extensión Cultural UNL al mail [email protected]