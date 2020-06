Aciagos días de coronavirus Locales 01 de junio de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

(Desde Santa Fe). - Mientras los célebres infectólogos aún no terminan de descifrar el momento del apocalíptico “pico de la pandemia”, los Mandatarios de aquellas Provincias donde la circulación viral es mínima – como en Santa Fe – ya leyeron el humor popular, y antes que el virus se los lleve puestos prefieren correr el riesgo de flexibilizar aún mas el ASPO.

El inimitable Jorge Asís describió que “el gobierno comete el error de jugar su suerte a la cuarentena y fundirse en ella. La politiza mal. Es lo único que tiene y el opositor ya agotado actúa en consecuencia #encierrocompulsivo Ahora la peste es secundaria”.

Por su parte, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – orillando las costas políticas – definió en CNN Radio que en los lugares donde no hay circulación viral, atenta contra las garantías individuales extender la cuarentena. Amén de hablar de “autoritarismo” y otras semblanzas político-jurídicas que tuvieron un destinatario: Alberto Fernández.

El COVID-19 sacó a la luz lo más ruin de las conductas humanas, con vecinos juzgando y denunciando´, miserable y en muchos casos vengativamente, a sus cercanos; junto al tentador “enano fascista” (frase adjudicada a la periodista italiana Oriana Fallaci) que seduce a no pocos gobernantes. Sucede que algunos políticos tienen miedo escénico a que el SARS COv-2 les arruine las elecciones del año que viene con una fantasiosa secuela de muertos. La propia sociedad hastiada anímicamente y estragada en lo económico, junto a entidades como FECECO, los están volviendo a la realidad.

El viernes pasado el Gobernador Omar Perotti tomó nota, y flexibilizó lo que las facultades nacionales le otorgaban consentir. Otros aspectos, como la gastronomía, gimnasios ó la educación, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la potestad de habilitarlas.

El bloque de Senadores radicales se lo había hecho saber con firmeza un día antes a dos Ministros provinciales. Diputados de la oposición también venían bregando en tal sentido. El propio peronismo, guardando las formas para no exponer a su Gobernador, los acompañaba silenciosamente.

El Gobernador Perotti tiene razón cuando dice que las actividades productivas en Santa Fe fueron las primeras en habilitarse. O nunca estuvieron restringidas; y puso como ejemplo el sector agropecuario: 700 mil camiones desde que comenzó el ASPO descargaron granos en los puertos santafesinos, señaló.



POLITICA EN CUARENTENA,

RADICALES EN DEBATE

“El 2021 está ahí nomás”, vislumbró Mario Barletta en su primer reportaje televisivo (“Desafíos”, Somos Santa Fe) desde que regresó de la Embajada en Uruguay. Barletta creó un grupo de trabajo político-social denominado “podes contar conmigo” junto al Diputado Alejandro Boscarol, entre otros. El ex intendente de Santa Fe, con muchas ganas de volver a recuperar para el radicalismo esta capital como en el 2007 cree que la oposición, si quiere tener chances de ganarle las elecciones de medio término del 2021 al peronismo, debería confluir en un “Frente de frentes”.

¿De qué manera ensamblará el radicalismo la idea de Barletta, abonada por otros dirigentes de la talla de Maximiliano Pullaro o Felipe Michlig, dos potenciales candidatos en el 2021?.

Mientras Barletta habla desde su pertenencia a Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro aspira a ampliar la coalición frentista a partir del FPCyS, conducido por Miguel Lifschitz. ¿Qué piensan otros actores frentistas como Gabriel Real del PDP, ó Pablo Javkin con su CREO, y hasta el GEN de Stolbizer?. E inclusive el propio socialismo presidido por Antonio Bonfatti.

¿Desde dónde plantean sus aspiraciones José Corral – enrolado también en Juntos por el Cambio- y Felipe Michlig uno de los dirigentes de la UCR en el FPCyS.?.

Hoy, Juntos por el Cambio posee un senador provincial (Hugo Rasetto) y dos diputados (Julián Galdeano y Alejandro Boscarol).

Precisamente Julián Galdeano de Juntos por el Cambio - MAR, cree que cualquier iniciativa de ese tenor “es inviable si no se plantea incluso desde el plano del comité nacional UCR”, a los fines de juntar “el agua y el aceite” (PRO-UCR-PS-PDP) para reforzar las coincidencias”.



LIFSCHITZ APELA

A LA PRUDENCIA

Tras nuestras elucubraciones de hace un par de semanas atrás, el titular de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz le dijo a sus allegados que no entiende por qué lo quieren instalar como candidato a Senador nacional el año que viene: “yo no necesito mostrarme para ser candidato en el 2023”, dicen que les expresó. Tampoco Lifschitz quiere definiciones este año: “las definiciones electorales para el 2021”, clausuró.



PJ: JUEGA SU FUTURO

EN LA CASA GRIS

El peronismo por ahora mira con expectativa la gestión en cuarentena de Omar Perotti y sus perspectivas a futuro; prefieren no hacer especulaciones para el 2021. Las relaciones parlamentarias con la Casa Gris no discurren precisamente sobre un lecho de rosas. Hay mucha inquietud entre los dirigentes. ¿Acompañarán unánimemente a Omar Perotti en su afán para que Roberto Mirabella renueve la banca a Senador?; ¿ó algún intrépido, más allá de las PASO, pretenderá desafiarlo por afuera? Casi delirantes elucubraciones políticas, pero necesarias en democracia, a la luz del oscuro futuro económico y social que se cierne sobre Argentina.