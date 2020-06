Operaron a Fabio Fognini Deportes 01 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TWITTER FABIO FOGNINI. Con un gesto de satisfacción.

El tenista italiano Fabio Fognini aprovechó el parate del circuito profesional por la pandemia del coronavirus para operarse los dos tobillos que le habían ocasionado molestias en los últimos años.

La artroscopía fue el sábado en Italia y salió todo correctamente: "Gracias por el cariño que me han mostrado", escribió el número 11 del ranking ATP, en sus redes sociales, junto con una foto sonriendo en una camilla de la clínica de Ravenna, en la que se observa el vendaje de ambos pies.

El italiano, que ya se encuentra en su casa con su familia, la ex tenista Flavia Pennetta y sus dos hijos, intentará regresar a la actividad en tres o cuatro meses.

"He tenido un problema con mi tobillo izquierdo durante tres años y medio, es un problema que he aprendido a afrontar. Luego mi tobillo derecho empezó a molestarme también en los últimos dos años. Esperaba que los problemas desaparecieran durante los dos meses de descanso del circuito debido al confinamiento, pero cuando volví a entrenar, seguían ahí. Después de un examen médico y una larga discusión con mi equipo, decidí someterme a una cirugía artroscópica en ambos tobillos. Creo que es lo correcto mientras el circuito está en este descanso forzoso".