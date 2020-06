Otras dos bajas en la temporada de MotoGP Deportes 01 de junio de 2020 Redacción Por GRAN BRETAÑA Y AUSTRALIA

Dos tradicionales Grandes Premios no tendrán lugar en este particular 2020. Se trata de Gran Bretaña y Australia no formarán parte del calendario oficial de MotoGP como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

La competencia en el circuito británico de Silverstone estaba prevista del 28 al 30 de agosto y será la primera ausencia en el Mundial en más de 70 años.

En cuanto a la prueba que debía llevarse a cabo del 23 a 25 de octubre en el trazado australiano de Phillip Island, también fue cancelada en este 2020.

"Hoy nos entristece tener que anunciar la cancelación de estos eventos icónicos después de no haber podido resolver los problemas logísticos y operacionales resultantes de la pandemia y el reordenamiento del calendario. Silverstone y Phillip Island son siempre dos de los fines de semana más emocionantes", expresó Camelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports.



MARC Y FABIO

El adversario de Marc Márquez, según el propio múltiple campeón mundial, será Fabio Quartararo.

"Puedes decir que no es parte del equipo oficial, pero tiene una Yamaha oficial", dijo Marc al mencionar el caso de Quartararo, quien compite dentro del equipo satélite, pero que el año próximo tomará el lugar del italiano Valentino Rossi, como piloto oficial de la marca de los tres diapasones.

Con el recorrido ya acumulado por Quartararo, el español cree que tendrá en 2020 el despegue absoluto: "Normalmente con un año de experiencia, ya eres más rápido. Puede mejorar mucho y ya ha demostrado desde el comienzo de la pretemporada que es rápido. Será uno de los pilotos que lucharán por el título".