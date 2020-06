River no para y apuesta a la vuelta a las prácticas

FOTO ARCHIVO NO PARA. / El Millonario mantienen los trabajos a distancia y aguarda la cumbre del martes en AFA para definir un protocolo de sanidad.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, determinó que no licenciará al plantel profesional, como sí ocurrió en Boca, Banfield y Atlético Tucumán, pero aplicará un cronograma de descanso rotativo para sus futbolistas, en medio de la inactividad por la pandemia del coronavirus.

Con la incertidumbre que rodea al mundo del fútbol y el deporte general en Argentina, el viernes pasado hubo tres planteles que fueron licenciados, y se especula que otros más se sumen en los próximos días.

Sin embargo, River irá por otro camino y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo no tiene en su plan de trabajo el descanso general.

La decisión es que los futbolistas (algunos de los cuales retornaron a sus países de origen como el paraguayo Robert Rojas, el chileno Paulo Díaz o el colombiano Juan Fernando Quintero) sigan los entrenamientos en sus casas.

La rutina del plantel "millonario" consta de cuatro a cinco estímulos semanales, aunque con algunos tramos de "descarga" en las que se trabaja dos o tres días.

Pero la mayoría de los futbolistas, según reflejó el diario "Olé", con autorización de los PF del club, hacen más de lo que River les da como base con preparadores físicos personales.

El cuerpo técnico de Gallardo, por tanto, empezó a diagramar cómo podría ser el protocolo de retorno a las prácticas, sabiendo que entre el predio de Ezeiza y el estadio "Monumental", cuenta con suficientes canchas para dividir al plantel y mantenerlos activos en campo.

De todas formas, River, por pertenecer a la región del AMBA -la más afectada por el coronavirus-, deberá esperar las decisiones del Gobierno nacional para poder avanzar en ese sentido.

Respecto del plantel, se espera la resolución del futuro del delantero Ignacio Scocco, que le comunicaría en primer término a Gallardo su decisión sobre si renovar o no su contrato, que vence el 30 de junio próximo.

Además, el entrenador pidió a los dirigentes que cursen los activos necesarios para renovar a Germán Lux y Enrique Bologna, al menos hasta diciembre próximo, y que sigan siendo las alternativas en el arco para Franco Armani.