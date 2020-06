La inesperada burla del Kun a Sampaoli Deportes 01 de junio de 2020 Redacción Por El delantero del Manchester City repasó en redes sociales el triunfo de Argentina ante Nigeria en el Mundial de Rusia. Y le lanzó varios dardos al entonces entrenador del equipo, por su actitud en el festejo del gol de Marcos Rojo.

FOTO ARCHIVO DE CUARENTENA. / Agüero volvió a sorprender con el Twitch, la aplicación de streaming con videojuegos en vivo.

Evidentemente, hay heridas que no cicatrizaron tras el Mundial de Rusia 2018, en el que Argentina quedó eliminada en octavos de final a manos de Francia, luego de una estadía plagada de polémica y con chispazos en la relación entre futbolistas y cuerpo técnico. Basta con recordar que la aventura del seleccionado en la Copa del Mundo terminó con el célebre “doble comando” consensuado entre los referentes y el técnico Jorge Sampaoli ante las diferencias tácticas e incluso algunos roces manifiestos dentro del equipo del actual entrenador de Atlético Mineiro.

Pues bien, aquellas rencillas del pasado regresaron al presente a través de una burla en vivo y en directo de Sergio Agüero. El delantero del Manchester City se transformó en uno de los grandes personajes del parate del fútbol a partir de su irrupción en las redes sociales, mostrando su costado gamer, estableciendo desafíos con otras estrellas del deporte, como Juan Sebastián Verón, o incluso cruzándose con su amigo Lionel Messi.

Esta vez, analizó detalle por detalle el video del festejo de Sampaoli en el segundo gol de Argentina contra Nigeria; el de Marcos Rojo, que propició el pasaje albiceleste a la fase de eliminación directa. En la filmación, que se transformó rápidamente en viral, se lo ve al ex Independiente frenando el video en el momento en el que el oriundo de Casilda comienza su carrera alocada, siempre de cara a la tribuna.

“¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor, adónde vas? ¿Adónde vas? Corré para el lado donde estamos nosotros, adónde vas corriendo para el otro lado, adónde vas?", se burla en primera instancia. Allí le volvió a dar play, y pulsó la pausa cuando Sampa ensayó el salto. “¿Qué hace? ¿Pero qué hace?”, lo aguijoneó nuevamente.

No fue el único dardo. Antes, cuando repasó el momento de los himnos, las cámaras mostraban al equipo formado y luego hicieron foco en Sampaoli, subrayó, repetidamente: “Yo estaba en el banco. Yo... estaba en el banco”. En aquella jornada terminó ingresando a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando la Selección necesitaba sacar ventaja para no volverse a la Argentina de manera temprana.

El Kun había realizado un esfuerzo importante para llegar al Mundial: 58 días antes se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda para jugar sin molestias en la Copa del Mundo, dejando de costado sus compromisos con el City.

Agüero, además, fue el goleador del equipo, con dos goles, uno ante Islandia y otro ante Francia, el día del 3-4 de la eliminación. Hoy, el Kun, de 31 años (el martes cumple 32) sigue formando parte de la estructura de la Selección, ahora bajo la órbita de Lionel Scaloni, quien era ayudante de campo de Sampaoli en Rusia. ¿Tendrá algún efecto la burla?