Suman 539 los fallecidos y 16.851 los infectados por coronavirus en el país Nacionales 01 de junio de 2020 Redacción Por Once personas murieron y 637 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, informó este domingo por la noche el Ministerio de Salud de la Nación.

FOTO TELAM PREOCUPACION CRECIENTE. La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano encabezan la lista de infectados.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Fueron confirmados 637 nuevos casos de COVID-19, con lo que suman hasta el momento 16.851 positivos en el país y se registraron 9 nuevas muertes, según el parte difundido ayer por la tarde por el Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de esos casos, 970 (5,8%) son importados, 7.308 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.975 (35,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 9 nuevas muertes. Cinco hombres, cuatro de 62, 47, 91 y 57 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y cuatro mujeres, dos de 93 y 68 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos de 67 y 85 años, residentes en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 539.

De acuerdo al informe, la provincia de Buenos Aires sumó 254 casos, totalizando 5892; en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 358 casos para llegar a un total de 8206; en Chaco hubo hoy 13 casos para llegar a un total de 887; Córdoba tuvo sólo 2 casos, sumando 458; en Corrientes se registró 1 un caso, llegando a 88; Misiones también sumo un nuevo caso para totalizar 28; Neuquén 3 y un total de 134; Río Negro 4 y 396 en total y finalmente Santa Cruz sumó un caso y llegó a 50.

El resto de las provincias no registró hoy casos positivos, en tanto que la información aclara que, en Tierra del Fuego, en el total, se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según datos de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

En el informe de esta mañana se habían consignado dos nuevas muertes y 16.214 contagiados en tanto que ayer se habían realizado 4.663 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 160.070 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.527,6 muestras por millón de habitantes.



DATOS GLOBALES

Más de seis millones de personas han sido infectadas y más de 370.000 han muerto en el mundo por la Covid-19, que provoca profundas divisiones en la comunidad internacional sobre cómo enfrentar la pandemia. Se avecinan semanas muy duras para América Latina, donde los contagios se acercan al millón. Brasil, con 28.834 fallecidos, se ha convertido en el cuarto país con más muertos por el nuevo coronavirus, detrás de Estados Unidos (103.472), Gran Bretaña (38.161) e Italia (33.229).El gigante sudamericano, donde viven 210 millones de personas, tiene además la segunda cifra de contagios más alta del mundo: 498.444 infectados.

Pero Brasil no es el único foco en América Latina. La pandemia avanza con fuerza también en México, con 9.779 decesos para una población de 120 millones, y en Perú, con 4.371 muertos para 33 millones de habitantes, donde el sábado se sobrepasaron los 150.000 casos. Chile, por su parte, superó este domingo los 1.000 fallecidos y rozó los 100.000 contagios. El país, de 18 millones de habitantes, ha experimentado un brusco cambio de escenario de la enfermedad en las últimas dos semanas, según un reciente reporte oficial.