Para comprar dólares habrá que presentar una declaración jurada Nacionales 01 de junio de 2020 Redacción Por El Banco Central aumenta las exigencias sobre ahorristas para desalentar la compra de dólares, y al mismo tiempo obliga a bancos a mejorar la tasa para plazos fijos.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Desde hoy, los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días.

En un contexto de creciente demanda de moneda extranjera ante la incertidumbre respecto de la definición de la deuda y el impacto económico del coronavirus, la autoridad monetaria dispuso días atrás nuevas medidas desde junio para acceder a dólares.

El organismo estableció a través de la comunicación "A" 7030, que las personas humanas que quieran acceder al cupo de moneda extranjera permitido por mes, tendrá que presentar una declaración jurada, al igual que sucede con las empresas.

Los ahorristas dejarán constancia de que "en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior".

También se deberá comprometer a no concretar ese tipo de operaciones "por los 90 días corridos subsiguientes".

Fuentes del Banco Central destacaron a NA que se trata de un proceso "muy sencillo" que las entidades financieras ya tienen instrumentado en el "homebanking" e insistieron: "Es tan sólo un click".

En la última normativa, la autoridad monetaria también dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior, mientras anunció nuevas restricciones para el acceso de las compañías al Mercado Único y Libre de Cambios.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anticipó que espera "liberar más el mercado" una vez que la Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores por la deuda.

Algunos economistas advirtieron que los mayores controles en la plaza cambiaria implican un reconocimiento respecto de que "no hay dólares y las reservas son muy limitadas".

Según datos oficiales, las reservas internacionales finalizaron mayo US$ 42.589 millones, por lo que a lo largo del mes acumularon una caída de US$ 979 millones.



TASA MÍNIMA DEL 30%

EN PLAZOS FIJOS

Para tentar a los ahorristas y evitar la compra de dólares, las entidades bancarias deberán desde mañana ofrecer una tasa mínima del 30% en las colocaciones a plazo fijo, de acuerdo con lo ordenado por el Banco Central. Actualmente, la tasa mínima se encuentra en el 26,6%, pero ahora el organismo dispuso incrementarla en más de tres puntos, con el objetivo de atraer ahorristas e inversores.

Por medio de la Comunicación "A" 7027, la autoridad monetaria subió la tasa mínima para remunerar a las imposiciones en plazos fijos al equivalente a 79% de la tasa de política monetaria Leliq, que deberán ofrecer a partir del 1 de junio de 2020 las entidades financieras del Grupo A, que representan casi la totalidad del sistema.

El directorio del Banco Central elevó de 70% a 79% de la tasa Leliq la remuneración de los plazos fijos y eso significa para los ahorristas, sin importar el volumen o razón social, una Tasa Nominal Anual de 30,02% (TNA) y una Tasa Efectiva Anual de 35% (TEA).

El beneficio de la tasa mínima no estará disponible para las empresas que hayan accedido a las líneas de financiación a una tasa subsidiada del 24%, aclaró el organismo que preside Miguel Pesce.

Por otra parte, el Central amplió, por medio de la Comunicación "A" 7029, la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar depósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar. Esta opción se suma a las ya existentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas.

La posibilidad de acceder a estos depósitos a tasa variable es para las personas con actividad agrícola y por un importe de hasta dos veces el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas registradas desde el 1 de noviembre de 2019, de acuerdo con la información oficial.