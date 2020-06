Cafiero respondió a quienes cuestionan la cuarentena Nacionales 01 de junio de 2020 Redacción Por Aseguró que llamar a Macri "no haría ningún aporte". Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires dijo que "si se levanta la cuarentena, en 15 días vamos a ver imágenes de cadáveres apilándose" como sucedió en Nueva York.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Tras numerosas protestas contra la cuarentena, el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, advirtió hoy que "la cuarentena es la única manera de enfrentar" a la pandemia, al tiempo que destacó que llamar al ex presidente Mauricio Macri no haría ningún aporte a la situación.

"Estamos dispuestos a escuchar y a revisar si hubo alguna arbitrariedad en el marco de la pandemia. Entendemos el reclamo, pero queremos que se sepa que el coronavirus es democrático para expandirse pero profundamente clasista cuando hay que contar las muertes", dijo Cafiero en diálogo con radio Mitre.

El ministro consideró que las víctimas mortales del brote son, en su gran mayoría, en todo el mundo, trabajadores de barrios populares, de barrios de inmigrantes, por lo que no es posible relajar la cuarentena: "La única manera de enfrentarlo es con la cuarentena".

Asimismo, se refirió a las estimaciones que realizó el Gobierno de la Ciudad, cuyas autoridades determinaron que la cuarentena podría extenderse por un período máximo de seis semanas, el cual Cafiero consideró apresurado.

"Son estimaciones de la Ciudad, no es así para nosotros.

Pienso que esto es dinámico. Fíjate Chile. Es apresurado hablar de seis semanas más de cuarentena y también es apresurado no hablar de seis semanas", explicó Cafiero.

De todos modos, manifestó que "(Horacio Rodríguez) Larreta y los gobernadores de la oposición ponen en juego su capital político para salir adelante y a otros les gusta hacer esas declaraciones para ganar notoriedad en algún diario".

"Consultamos mucho a Cristina, que estuvo ocho años en el cargo, y a Eduardo Duhalde . El punto es: ¿cuál puede ser el aporte de Mauricio Macri en este momento?", expresó, sobre la posibilidad de que Alberto Fernández dialogue con el principal referente opositor de las últimas elecciones. En ese sentido, respondió: "Macri no haría ningún aporte en este momento".



GOLLAN, APOCALIPTICO

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, cuestionó ayer las movilizaciones anti cuarentena, y al respecto alertó que si el Gobierno tomara la decisión de levantar esa medida, "en quince días" se verían "imágenes de cadáveres apilándose" como sucedió en Nueva York, San Pablo, Manaos, España e Italia.

"Si se levanta la cuarentena, en quince o veinte días, empezamos a ver las imágenes de Nueva York, Manaos o Italia y España, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en las calles o en los geriátricos", anticipó.

En declaraciones radiales, el funcionario de Axel Kicillof advirtió que "si no se detiene la tasa de crecimiento (de los contagios), ningún sistema de salud por más preparado que esté va a poder soportar el pico". "Si los contagios se distribuyeran a lo largo del año, el sistema aguantaría. Pero cuando pasa en uno o dos meses, se ven las imágenes que ya conocemos", relató.

En tanto, Gollan criticó duramente las protestas que se registraron en varias ciudades en contra del confinamiento obligatorio y dijo fueron "manipuladas políticamente". "Si pasa esto (el colapso del sistema de salud), la misma gente que estuvo en estas marchas va a decir por qué se abrió todo . Son marchas manipuladas políticamente", opinó.