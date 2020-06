57 Femicidios en cuarentena Policiales 01 de junio de 2020 Redacción Por EN TODO EL PAIS

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país para prevenir la expansión de la pandemia del Covid-19, el pasado 20 de marzo, los casos de violencia de género fueron en aumento y hasta el momento hubo al menos 57 femicidios, de los cuales el 71% ocurrió en las viviendas de las víctimas.

Los datos se desprenden del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y en el que además se indica que el 65% de los femicidas eran las parejas o ex parejas de las personas asesinadas.

Además, en el análisis que comprende el período que va entre el 20 de marzo y el jueves 28 de mayo, se señala que una de cada seis víctimas ya había denunciado haber sufrido violencia de género, y que el 73% de las hijas e hijos de las víctimas son menores de edad.

Con 27 casos, Buenos Aires es la provincia donde más femicidios hubo en este período y le siguen Santa Fe y Tucumán, con 6 en cada jurisdicción; y Misiones con 4.

Tras realizar el relevamiento en los medios de comunicación de todo el país, desde el Observatorio solicitaron la presencia del Estado Nacional para que no sigan ocurriendo estos casos.

"Por todas estas mujeres que ya no están es que reiteramos lo imprescindible que resulta que el Estado Nacional adopte medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones desde una mirada interdisciplinaria", reclamó la organización.