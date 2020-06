Incendio en un templo Policiales 01 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Bomberos de la ciudad de Buenos Aires tuvieron que acudir de urgencia ayer por la tarde para sofocar un principio de incendio en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, en pleno centro porteño.

El templo está ubicado en la peatonal Lavalle al 800 y según pudo averiguar NA, un desperfecto con una freidora generó en uno de los pisos superiores un principio de incendio.

El incidente, que alertó a vecinos y transeúntes que veían cómo las llamas emergían por los ventanales, obligó la intervención de bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y de emergencias, con personal del SAME que acudió al lugar.

No se reportaron heridos, aunque algunas personas debieron ser atendidas por el SAME, y los principales daños se registraron en la zona de la cocina, donde se desató el principio de incendio allí en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, del culto evangélico.