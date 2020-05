Scaloni le bajó los decibeles Deportes 31 de mayo de 2020 Redacción Por "La cancha de River siempre está dentro de los planes". Luego de la polémica que se generó ante la posibilidad de mudar la localía de Argentina a La Bombonera o a Rosario, el entrenador del combinado nacional salió a aclarar sus dichos y reafirmó que el Monumental siempre será una opción.

FOTO ARCHIVO SCALONI. / Tuvo que salir a aclarar sus dichos.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, le bajó los decibeles a la polémica por el estadio que le gusta jugar, cuando nombró a "La Bombonera" y explicó que el "Monumental" también "está dentro de los planes" para jugar partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

"Cuando a mí me dicen que no nombré a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección.

Porque la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido, pero en ningún momento descarté la de River", sostuvo Scaloni.

En diálogo con diario Olé, el DT de la albiceleste se refirió así a sus propios dichos, ya que había señalado que le gustaba jugar en la cancha de Boca, o bien en las de Newells Old Boys o Rosario Central, por la efervescencia y el aliento que puede transmitir el público.

"Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento ni nada.

Nunca dije eso ni lo voy a decir", comentó Scaloni.

Asimismo, el entrenador argentino explicó que "sería una falta de respeto a esa cancha (de River) y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien. Me parece que se tergiversaron las respuestas mías. En ningún momento hablé de hinchada ni de colores y es más, nombré un montón de canchas del Interior también, porque me gustaría que la Selección juegue por todos lados".

Scaloni, nacido en Pujato en la provincia de Santa Fe, aseguró que pretende "jugar en canchas diferentes para llevar a la Selección a la gente, porque la Selección es de todos".