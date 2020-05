Rafaela: desbaratan una gran red de narcocriminalidad Policiales 31 de mayo de 2020 Redacción Por Las actuaciones se desarrollaron en la mañana del sábado con cinco allanamientos y dos detenidos. Los informes demostrarían todo un sistema de distribución de estupefacientes bajo la modalidad del “puerta a puerta” y el abastecimiento de puntos de venta ubicados en el norte y el centro de Rafaela.

FOTO LA OPINION SECUESTRADO. En un procedimiento hallaron droga y un millón de pesos en efectivo. FOTO LA OPINION ARMADOS. También había un arma, cocaína, celulares, balanzas y dinero en efectivo.

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado -6:00 de la mañana-, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC – ex PDI), llevó a cabo cinco allanamientos en diferentes lugares de nuestra ciudad, que permitieron detener a dos individuos implicados en una investigación por comercialización de droga.

Los allanamientos contaron con el visto bueno del fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel.

Los detenidos resultaron ser César Julio P. alias, apodado “Turco”, y Ceferino C..

El primero tiene un prontuario con antecedentes delictivos y fue arrestado dos veces. En la última ocasión, violó el arresto domiciliario en pleno Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio, al padecer una enfermedad grave. El segundo, posee emprendimientos comerciales y en uno de estos sitios los efectivos actuantes hallaron droga y un millón de pesos en efectivo.

Es importante mencionar que en este local allanado también se encontraron cuadernos con información que compromete a efectivos policiales que desarrollan sus actividades en Rafaela.



INTELIGENCIA

Las tareas de inteligencia que posibilitaron reunir la información pertinente para dar este verdadero golpe de las fuerzas de seguridad, se orientan a desbaratar una posible red de narcocriminalidad en la ciudad de Rafaela.

Los informes demostrarían todo un sistema de distribución de estupefacientes bajo la modalidad del “puerta a puerta” (delivery) y el abastecimiento de puntos de venta ubicados en el norte y el centro de nuestra ciudad.

En el año 2019 se habría iniciado la investigación que permitió las detenciones y la recolección de información, a partir de una denuncia anónima que acusaba a estas dos personas por la comercialización de droga.

Las pesquisas estuvieron a cargo del Juzgado Federal de Santa Fe y de la Unidad Investigativa Antinarcóticos Región I de la Policía Provincial. En tanto que el fiscal federal, Jorge Gustavo Onel fue quien instrumentó las medidas para llevar a cabo los allanamientos.



ALLANAMIENTOS

Y RESULTADOS

Los domicilios allanados fueron en calle Lugones al 700 –barrio Belgrano-, Sarmiento al 500 –barrio 30 de Octubre- y otro ubicado en calle David Mazzi al 1400 –barrio Monseñor Zazpe-.

También se allanaron los locales comerciales que, presuntamente, encubrían esta actividad ilícita de comercialización de droga: en calle San Martín al 400 y al 500 –en el microcentro rafaelino-.

Por otro lado, en estos lugares se secuestraron cocaína, un arma, celulares, balanzas y dinero en efectivo. Tanto la cantidad de droga como el dinero en efectivo hallado, en cantidades y sumas no informadas.