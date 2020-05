Cultura difunde con éxito su modelo de streaming en Argentina y América Latina Información General 31 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SCS// COLEGAS./ Enrique Avogadro y Jorge Llonch titulares de cultura de CABA y Santa Fe, respectivamente.

El primer concierto en vivo sin público y bajo protocolo Covid-19 para artistas concita la atención de productores nacionales y extranjeros, que quieren emular la experiencia santafesina. El ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Enrique Avogadro, felicitó a su par santafesino, Jorge Llonch, y anticipó que habrá un lugar para los contenidos de la provincia en la plataforma cultural porteña.

El show de la banda Cielo Razzo fue visto sólo en las redes oficiales y en la suya propia por 6 mil personas, de las cuales unas 1.700 usaron la denominada “gorra virtual” para solidarizarse con los músicos. En rigor, el recital que protagonizó la agrupación rosarina fue el primero en un espacio cultural oficial en la Argentina bajo el Protocolo Covid-19 de Higiene y Funcionamiento para Servicios Culturales y Artísticos.

El show de Cielo Razzo resultó otro fuerte disparador para que el sistema de vivos apoyados por el Estado provincial tuviera repercusión en América Latina. La banda había decidido no vender tickets, sino solicitar que quien quisiera cooperar podía hacer su aporte a través de una plataforma virtual de venta de entradas.

Pese a que para la mayoría el concierto fue gratuito, unas 1.700 personas decidieron aportar a la “gorra virtual” que puso a disposición el grupo. Los productores locales tomaron nota de que esa cifra representa más de tres veces la capacidad que tiene la Sala Lavardén, desde donde se transmitió el recital.

En el ámbito de productores artísticos también se evaluó que muchas de las entradas fueron adquiridas en el exterior, principalmente en Latinoamérica, pero incluso en Australia, Canadá y Dinamarca.

El cálculo es que sólo a través de la pantalla de 5RTV, el canal público de Santa Fe, por las redes sociales Facebook e Instagram del Ministerio de Cultura provincial, y el flamante canal de YouTube de esa cartera, y por la web oficial de la banda <www.cielorazzo.com>. alrededor de 6 mil espectadores siguieron el show.

Ya una semana antes del recital, productores artísticos y medios nacionales y extranjeros comenzaron a tomar contacto con el ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, para interiorizarse respecto del protocolo y los detalles que a través del mismo les permite a los artistas monetizar sus presentaciones.

Así, Carlos Rottemberg y Daniel Grinbank, entre otros productores de espectáculos nacionales, quisieron conocer de primera mano la metodología que apunta a reactivar la industria cultural, no sólo en el sector de la música sino en aquellos que han sido golpeados por la inactividad, como pueden ser el teatro, la danza, la producción audiovisual, etc.

El interés llegó incluso a otros países de la región, desde donde se consultó al funcionario colaborador del gobernador Omar Perotti en torno del alcance que tiene el protocolo y la reapertura de los shows en vivo, aunque sin público presencial. En este sentido, la cadena RCNRadio, de Colombia, realizó un extenso reportaje, a lo largo del cual se ponderó el sistema de cuidado sanitario a los artistas, y al mismo tiempo la posibilidad que se abre para la industria musical.



En la mira del Gobierno porteño

El pasado jueves, Llonch recibió el llamado de su par porteño, quien se interesó por el protocolo sanitario implementado en Santa Fe, al tiempo que reveló que analiza replicar la experiencia en la Caba.

El ministro santafesino indicó: “Para nosotros es un gran orgullo ser pioneros, tanto en lo que hace al protocolo Covid-19 para artistas y personal auxiliar y técnico como en la manera que pensamos para reactivar los sectores de la cultura, tan lastimados por la situación de pandemia”.

Llonch sostuvo que su colega Avogadro le manifestó su reconocimiento a la original salida que encontró la administración cultural de Santa Fe, e incluso le anunció que habrá un lugar para los contenidos y shows producidos en la provincia en la plataforma que gestiona el Ministerio de Cultura porteño.

Asimismo, el funcionario santafesino comentó: “En tren de reciprocidad, Santa Fe también abrirá una ventana para mostrar acciones culturales de la Caba

“Lo más importante es que estamos ayudando a difundir la producción cultural santafesina a nivel nacional y de Latinoamérica”, ponderó el ministro de Santa Fe, quien remató: “Nuestro objetivo de mínima es que las y los artistas tengan la oportunidad de monetizar sus espectáculos y paliar en alguna medida la crisis provocada por la pandemia”.