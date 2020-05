Cuando los colectivos fueron tranvías Información General 31 de mayo de 2020 Por Pepe Marquínez (Sunchales) Leer mas ...

Durante la Segunda Guerra Mundial, (1938-1945), nuestro país estuvo ajeno al conflicto bélico, no obstante no pudo evitar los coletazos de aquel enfrentamiento.

Una de las consecuencias, fue el perjuicio que sufrió el sector comercial en el que escaseaban todo tipo de mercancías.

Uno de los ejemplos más notorios fue la falta de cubiertas y algunos echaron mano a la imaginación y le aplicaron ruedas metálicas a los colectivos, haciéndolos circular por las vías de los tranvías. La aplicación se hacía en unos talleres de Valentín Alsina y se los denominaba indistintamente como microrrieles o microvías. El recorrido era desde Primera Junta (Caballito) hasta Flores y viceversa, prácticamente en línea recta. En Primera Junta estaba la estación de subte de la línea A por lo que la conexión se encontraba asegurada para llegar al centro. La idea de este dispositivo surgió de la Corporación de Transporte de la ciudad de Buenos Aires que era el organismo de coordinar todos los servicio de transporte de colectivos, tranvías, ómnibus y subterráneos.

La estación en que se guardaban estos microrrieles estaba ubicada en José Martí y Rivadavia.

Pero estos vehículos tenían mucha desventajas: el ruido que provocaban era infernal. no podían desarrollar mucha velocidad porque el problema era el frenado, como eran livianos muchas veces se salían de los rieles y descarrilaban ocasionando el consabido perjuicio al tránsito vehicular y por si esto fuera poco, la suspensión era deficiente.

En 1946 pasaron a retiro es decir estuvieron en funcionamiento algo mas de dos años. Fueron reemplazados por nuevos tranvías. Se afirma que durante el período de funcionamiento, transportaron algo así como 4.000.000 de pasajeros, cifra exigua si se tiene en cuenta el flujo de usuarios que había en aquella época en Buenos Aires.