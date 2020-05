Las políticas sustentables en Rafaela muestran muy buenos resultados Locales 31 de mayo de 2020 Redacción Por Tras celebrarse el último 17 de Mayo el Día Mundial del Reciclaje, el análisis de las acciones llevadas adelante desde hace años en la ciudad, evidencian una madurez por parte de la población que adoptó conductas que favorecen la economía circular a partir de la separación de residuos.

Rafaela es reconocida entre otras cosas por su gestión medioambiental y sus políticas públicas sustentables. Esto le ha permitido a la ciudad recibir diferentes premios y ser tomada como ejemplo para otros gobiernos locales.

El Día Mundial del Reciclaje sirve para analizar qué se hizo hasta aquí y hacia donde se continúa potenciando el trabajo y al respecto la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, señaló que “la verdad que estas fechas nos ayudan a reflexionar y a pensar y repensar nuestros planes de trabajo y afortunadamente con resultados positivos. A pesar de la pandemia los recicladores y recicladoras urbanas, -la mayoría mujeres-, siguen trabajando con resultados positivos sosteniendo el esfuerzo que hace la gente de separar en la casa, luego los recolectores juntando en forma diferenciada y una vez en el Complejo Ambiental logrando separar cada tipo de material”.

La funcionaria ahondó acerca de la importancia que tiene para la ciudad consolidar este tipo de políticas y los beneficios que supone para la población, indicando que “en primer lugar y lo que creemos más importantes es sustentable porque es la mirada social, ambiental y económica. Esto significa que tenemos inclusión laboral con las cooperativas, generamos empleo a más de 70 personas, enterramos cada vez menos residuos (que eso es muy importante), que se traduce en que en la celda de nuestro relleno sanitario vamos a tener más lugar y vamos alargar su vida útil”. Y agregó: “este ciclo y este concepto relativamente nuevo de economía circular, que quiere decir que todo vuelve a ser un recurso, que no es un proceso lineal de usar y tirar sino que también le queremos hacer un paso previo, en donde pensemos antes de la compra si lo necesito, una vez que lo adquirimos como hacemos uso de ese bien o de ese recurso y después cómo lo disponemos correctamente para que vuelva a ser un materia prima para la industria”.

Caruso explicó respecto a este proceso que, “obviamente no todos los materiales por sus características se pueden reciclar, por eso también nos apoyamos fuertemente en la industria del reciclado, viendo siempre que nuevas alternativas surgen para que cada vez sean más los materiales que podemos mandar a reciclado. Hoy por hoy lo que hacen las cooperativas es el acondicionamiento y luego la comercialización de estos residuos; lo que se hace es transformar en fardos todo lo que nosotros mandamos al Complejo Ambiental (son unos cubos grandes que se prensan, se aprietan) depende de qué material se constituyen fardos entre 400 y 600 kg dependiendo si es papel, cartón,plástico. Por ejemplo hay materiales como el vidrio que se comercializan a granel”.



EL DESAFÍO DE

SOSTENER LO LOGRADO

Paz Caruso valoró los resultados que hasta aquí se observan y que en gran parte es el fruto de la constancia y dijo que “hoy tenemos el desafío de sostener lo logrado, tal vez este año nos hubiera gustado aumentar ese porcentaje de separación en origen que siempre ronda entre un 78 y 80%, y que vemos qué es importante siempre seguir reforzando el mensaje. Nosotros a través de lo que es el programa ´Creando Conciencia´ puerta puerta visitamos todos los barrios de la ciudad todos los años, estamos en una situación que no sabemos cuándo eso se va a poder retomar, entonces tratamos de reforzar el mensaje a través de los que son medios tradicionales y digitales y es importante que la gente pueda visualizar cuál es el objetivo final de todo esto, y es cómo llegan los residuos también a las manos de los recicladores urbanos”.

En ese sentido remarcó que “si nosotros lunes y jueves sacamos comidas, yerba y demás, pensemos que va a haber alguien que va a tocar esa bolsita, entonces las mejores condiciones de trabajo y también lo que implica el uso de la maquinaria, porque es una planta que tiene tecnología y es importante que nosotros desde nuestro lugar sepamos que somos el primer eslabón en esta cadena”.



GRANDES GENERADORES

Al respecto la secretaria de Ambiente y Movilidad manifestó que “no sólo nos ocupamos de la separación domiciliaria, sino que hace un par de años a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, nos propusimos trabajar con los grandes generadores que su volumen es más importante, y allí también tenemos una normativa que establece que es obligatoria la separación en origen y que además eso para las industrias tiene su beneficio en el pago de canon de ingreso relleno, ya que los costos son menores y los residuos van separados”, finalizó.