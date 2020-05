Rafaela: del calor al frío en pocas horas Locales 31 de mayo de 2020 Redacción Por Luego de los casi 30º que hizo en la jornada del viernes, este sábado nuestra ciudad amaneció nublada y muy fresca. Según el SMN, el frío llegó para quedarse durante toda la semana, con temperaturas mínimas que rondarían los 4º o 5º. Tampoco se anuncian precipitaciones para los próximos días.

FOTO ARCHIVO CAMBIO EL CLIMA. Tras algunos días de calorcito, este sábado la ciudad amaneció nublada, ventosa y fresca.

Luego de la temperatura agradable del último viernes, donde la máxima fue de 28.4º a las 15 horas según el Twitter Clima Rafaela, una climatología algo atípica para esta mitad de año donde la mayoría seguía usando remeritas de mangas cortas, las primeras horas de este sábado fueron frescas, algo que se preveía de acuerdo a lo que venía informando el Servicio Meteorológico Nacional en los últimos días. Y de hecho, las predicciones no fallaron, con lo cuál de inmediato hubo que dejar de lado la ropa de verano para volver a ponerse los buzos y camperas. Es que en pocas horas, la temperatura bajó 18º, ya que a las 7 del día de ayer la mínima fue de 10º,1 de acuerdo a lo publicado en la misma red social de dicha estación meteorológica, con una máxima de 14º, 4 a la hora 13. Más allá de estos cambios bruscos que se fueron dando en los termómetros, los especialistas dieron a conocer que el frío llegó para quedarse en la ciudad y la zona al menos por los próximos 7 días. En este sentido, en las próximas jornadas las temperaturas mínimas rondarían los 4 o 5°, mientras que las máximas no superarán los 20°. En tanto, otro dato a tener en cuenta es que a pesar de la nubosidad, no se esperan grandes precipitaciones, aunque sí algunos momentos de mucho viento. Lo cierto es que para este domingo, el SMN dice que el cielo de la ciudad se presentará parcialmente cubierto con alguna posibilidad de que se despeje con el paso de las horas, con condiciones algo inestables pero mejorando por la tarde. De todos modos, podrían generarse algunas lloviznas bajas y aisladas, con temperatura en descenso y vientos moderados a regulares por momentos del sector suroeste, con tendencia a disminuir su intensidad durante la jornada.



A NO DESCUIDARSE

Más de una vez se habrá escuchado de parte de las autoridades sanitarias la expresión: “El frío no será un aliado en la lucha contra el coronavirus”. Pero, ¿qué explicación científica esconde esa frase? Que el SARS-CoV-2 —o coronavirus—, como otros virus, podría persistir más tiempo en el ambiente durante temporadas de bajas temperaturas. Se estima que a 4°C, duraría varios días. Además, las partículas del virus conservarían por más tiempo su capacidad de infección cuando un portador deja sus microgotículas nasales en, por ejemplo, superficies lisas (vidrio, plástico o acero). Entonces, si el virus “vive” más tiempo en el ambiente durante temporadas como el otoño en marcha y el invierno que se acerca, ¿habría posibilidades de un mayor número de contagios? “Es probable que, como los otros virus que se transmiten por vía respiratoria, el SARS-CoV-2 también presente en nuestra región un patrón estacional que conduzca a un incremento de la incidencia de casos de COVID-19 durante el invierno”, dijo a El Litoral el bioquímico Juan Claus, Doctor con Orientación en Virología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Profesor Titular de Virología de la FBCB-UNL. Ante la presunción de que haya más contagios como consecuencia del frío, será muy importante que “aquellos distritos que actualmente se encuentran libres de circulación viral, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe, preserven esta condición. Será necesario ejercer un control estricto del tránsito y destino de personas provenientes de zonas con circulación viral activa”, advierte el especialista. "Las partículas de todos los virus que infectan a los seres humanos, incluyendo los coronavirus, son sensibles al efecto de la variación de la temperatura. A medida que ésta se incrementa, los virus pierden su infectividad más rápidamente, o para decirlo de otra manera, a temperaturas más bajas conservan durante más tiempo su capacidad infectiva. Esta es la razón por la cual las muestras de virus se preservan a bajas temperaturas, por ejemplo a 4°C durante varios días, o a -80°C durante años. Por el contrario, para inactivar virus se utilizan tratamientos a altas temperaturas. En el caso particular del virus SARS-CoV-2, los estudios de estabilidad de la capacidad infectiva que se han realizado en laboratorio demuestran este mismo patrón de comportamiento, por lo cual es esperable una mayor persistencia del virus en el ambiente durante el período invernal. La estabilidad viral depende también de otras condiciones ambientales, como el tenor de humedad, la acidez o el tipo de material y características de las superficies sobre las cuales se depositan las partículas virales", acotó el bioquímico.