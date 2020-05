“El número del déficit que dio a conocer el intendente no es real”

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti expuso en la sesión extraordinaria que se realizó el miércoles pasado, en la que el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, hizo la presentación del primer Informe de Gestión 2020, las dudas acerca de la cifra del déficit municipal de abril que comunicó el intendente Luis Castellano.

“Un tema importante para mí y que incluí en las preguntas que elevé, es el tema del déficit, y por eso se lo consultábamos al secretario de Hacienda, ya que a nosotros el intendente nos reunió para comunicarnos, -y además lo dijo públicamente-, que el déficit de abril era de 65 millones de pesos en la municipalidad. Cuando los concejales pedimos los números, resulta que ese déficit no era de 65 millones sino de 45, pero en ese cálculo se había incorporado en los egresos, las jubilaciones que el municipio le paga a los empleados en mayo y la del mes pasado, con lo cual no deberían estar las dos juntas en el cálculo”, manifestó Viotti.

El edil de la oposición, continuó señalando que considera “que hay que restar ese monto ya que no corresponde y además se va a pagar más adelante porque no llegaba el municipio con el dinero, por lo tanto son 25 millones que hay que restar, y entonces el déficit real no son los 65 millones que dijo inicialmente Castellano, no son los 45 que sostienen ahora, sino que son 25 millones”.

Además Viotti indicó que “es cierto que existe un déficit porque la recaudación ha caído debido a que no todos han podido trabajar, las empresas no han pagado el Derecho de Registro de Inspección como es lo habitual; muchos vecinos tienen problemas económicos y no han podido pagar la Tasa Municipal de Inmuebles porque no llegaron, pero el número es otro y no el que comunicaron”.

Respecto a la respuesta que Viotti recibió en la sesión extraordinaria por parte del Jefe de Gabinete, el concejal dijo que quien respondió fue el secretario Heriberto Lanfranco, que sostuvo que al cálculo del déficit hay que incluir las dos jubilaciones.

“Para nosotros no es así porque sí es un análisis mensual hay que incorporar sólo los gastos del mes y claramente el número está inflado y llegó un momento en que no pudo defenderlo más y todos los concejales estábamos indagando sobre lo mismo; teníamos muchas dudas y llegamos a la conclusión de que el número no es real el de los 45 millones. Tal vez la discusión siga, con esto no ganamos nada, lo que queremos es que se diga la verdad”, enfatizó el concejal de Cambiemos.

Al ser consultado acerca de cuál sería a su entender el objetivo del Ejecutivo, a la hora de inflar un número, Viotti le trasladó la responsabilidad al intendente, en tener que dar esa respuesta.

“Es Castellano quien deberá dar la explicación ya que fue él el que comunicó que el déficit era de 65 millones, y ahora es de 25. No se cual es el sentido de decir un número que no es real y nos preocupa que se dé a conocer una información que no es certera y de manera pública”, subrayó el edil.