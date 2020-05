"Hemos achatado la curva" Locales 31 de mayo de 2020 Redacción Por En el encuentro virtual, del que participó diario LA OPINION, el gobernador brindó detalles acerca de las nuevas excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio en la Provincia, e hizo un recuento de las medidas que se tomaron en forma paralela para el sector productivo.

FOTO PRENSA GOBERNACION POR VIDEOCONFERENCIA. El rafaelino mantuvo una charla con periodistas de la provincia.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, llevó adelante en la mañana de este sábado un encuentro por streaming, en el que participó diario LA OPINION, conjuntamente con otros 70 periodistas de todo el territorio provincial.

A través de una videoconferencia en donde luego de una breve exposición del mandatario santafesino, los periodistas formularon diversa preguntas, Perotti señaló: “llegamos hoy con 260 casos, con una curva achatada y esto es lo que nos está permitiendo analizar de otra manera la pandemia. Parece ya un recuerdo, pero previo al dictado del aislamiento obligatorio el 19 de marzo en la medida, nosotros ya habíamos tenido el cierre de la frontera con Chaco y habíamos tenido que aislar Ceres”.En ese sentido, el titular de la Casa Gris destacó que la “premura en actuar venía de reuniones previas que habíamos tenido en la provincia con la presencia del ministro Ginés González García. A partir de ahí se fue coordinando cada acción entre el sector público, los efectores provinciales, todos sus hospitales, los efectores municipales y el sector privado. La nación definió pautas con el equipo de Salud, el presidente de la nación fijó las condiciones del inicio del aislamiento y el asesoramiento que contaba con los expertos”.Eso marcó la conformación del Comité de Expertos provincial, con la particularidad de convocar a los expertos locales, a académicos del sector público, profesionales del sector privado y exministros de Salud en los distintos gobiernos provinciales. “El objetivo fue escuchar y contar con la colaboración, la experiencia y la mirada de algo que íbamos a tener todos por delante por primera vez, tratando de tener cerca a los que nos podían estar apuntalando por sus conocimientos”, informó Perotti.

“Todas estas medidas llevaron a contar con esta situación de hoy, de una curva aplanada, con casos muy puntuales detectados rápidamente, enmarcándolos en su entorno y en su seguimiento. Hoy llevamos a cabo una práctica que es pasar a una ofensiva. No esperar que haya alguna consulta para saber si se iba a hacer un hisopado o un análisis, sino salir a buscarlos”, graficó el primer mandatario.

De esta forma, Perotti detalló los avances que se hicieron en el sistema de salud santafesino durante la pandemia Covid-19 y las medidas que se tomaron en forma paralela para el sector productivo. Además, repasó los pedidos que solicitó a Jefatura de Gabinete para que la provincia pueda tener nuevas excepciones al aislamiento obligatorio: reuniones sociales, apertura de bares y restaurantes, gimnasios y actividades al aire libre. “Todo lo delegado por Nación ha sido plenamente implementado, con algunas particularidades de horario. Lo que falta habilitar requiere autorización del Gobierno Nacional, ya que está dentro de las prohibiciones que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia”.

“Santa Fe y Rosario se definen en conjunto porque son grandes aglomerados donde la nación se reserva la facultad de la autorización, donde los gobernadores tenemos que solicitar las autorizaciones para estos. No es el gobernador el que decide qué autorizar, la nación se reserva ese derecho a través de un DNU, esto tiene que quedar claro”, manifestó Perotti.

“Nosotros tenemos una premisa: cuidar la vida de los santafesinos y mantener el mayor nivel de actividad económica sin desplazamiento o movimiento de gente. Y si había que mover gente, lo teníamos que hacer con el mayor cuidado de cada uno de ellos. Esas definiciones son las que nos acompañan y hoy estamos en una etapa donde el movimiento de gente no supera el 75 por ciento”, finalizó el gobernador.