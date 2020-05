Estiman que la economía caerá un 10% este año Nacionales 31 de mayo de 2020 Redacción Por POR EL CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 31 (NA).- Economistas estimaron ayer que este año la actividad económica tendrá una caída en torno al 10 por ciento, mientras confían en que la Argentina está "cerca" de llegar a un acuerdo con los bonistas.

El economista jefe de la fundación FIEL, Daniel Artana, aseguró que "la recuperación va a venir" porque "el capital y el trabajo están intactos".

"Este año vamos a caer alrededor del 10 por ciento", calculó y consideró que se debe "ir pensando cómo ir saliendo de la cuarentena" decretada ante la pandemia. En ese sentido, cuestionó: "Supongamos que la vacuna demora hasta fines del año que viene, ¿vamos a seguir con una cuarentena estricta de un año y medio?".

Alertó que tanto la Argentina como la región tienen "una debilidad", la cual se vincula con que "la mitad de los que trabajan son cuentapropistas y autónomos". "En lugar de prohibir a todo el mundo que abra su comercio, por ahí lo que el Estado tiene que hacer es permitir que abran y el que no cumple, que sea sancionado", recomendó y enfatizó: "Si esto dura seis meses más, no podremos seguir así". "Se puede ir avanzando con los recaudos necesarios porque inevitablemente eso va a ocurrir", insistió.

Por su parte, el economista Miguel Kiguel también se refirió a la actividad económica y calculó que "el piso de la caída está en abril y mayo, con lo que a partir de junio se deberían ver números mejores". El consultor pronosticó que si la Argentina puede resolver la deuda, "el año que viene va a crecer y mucho".

En declaraciones radiales, sostuvo que "todo indica que después de muchas idas y vueltas se han ido acercando" las posiciones del Gobierno y los bonistas. "No hay dólares y hace falta crédito externo para crecer", argumentó y afirmó que "la fuerza de la recuperación va a depender de varias cosas".

De ese modo, subrayó: "Primero, de cuánto dure la cuarentena. Segundo, del default. Si la economía sigue mucho tiempo en default, olvidémonos de una recuperación rápida. Para crecer vamos a necesitar dólares y nadie nos los va a dar".



SE DESACELERO

EL CONSUMO

El consumo en la tercera semana de mayo tuvo el menor nivel de facturación desde que comenzó el aislamiento obligatorio con un ticket promedio que se redujo a $466 por compra, señaló hoy un informe privado.

El estudio elaborado por la consultora Focus Market subrayó que el valor del ticket "sigue reduciéndose", al llegar a $466 e incluir 6,3 unidades. Consideró que, en la comparación respecto de la semana pico, cuando comenzó a regir el distanciamiento, la caída fue "del 19% en valor y de 24% en unidades".

El reporte resaltó que en la tercera semana de mayo se dio "el menor nivel en facturación", mientras se trata de la primera que expuso un balance negativo respecto del mismo período del año anterior. Además, señaló que el rubro de bebidas "desaceleró" la caída, aunque persisten los números negativos; al tiempo que el resto de los segmentos de la canasta "crecen a menor tasa".