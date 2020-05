Cayó el Gordo Mortero, que estaba prófugo desde 2018 Nacionales 31 de mayo de 2020 Redacción Por Fue detenido en un operativo de la Interpol en Uruguay. Se trata del militante de izquierda que disparó con un mortero frente al Congreso.

FOTO ARCHIVO ROMERO. La emblemática imagen que dejó la protesta en el Congreso.

BUENOS AIRES, 31 (NA).- Sebastián Romero, el militante de izquierda que se encontraba prófugo desde las protestas de 2017 contra la reforma previsional donde fue captado disparando con un mortero casero a las fuerzas de seguridad, fue detenido ayer en Uruguay por agentes de Interpol.

Romero fue capturado en la ciudad de Chuy en el partido de Rocha, Uruguay, cerca del paso fronterizo con Brasil, tras una investigación del área de Interpol de la policía uruguaya, en coordinación con la Policía Federal Argentina.

El ahora detenido viajaba en un taxi cuando fue interceptado por autoridades uruguayas y al pedirle los documentos de identidad, se comprobó que era el delincuente buscado desde Argentina.

Tras su detención, fue trasladado a Montevideo para efectuar los trámites de extradición a Buenos Aires.

El militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PTSU) estaba prófugo desde diciembre de 2017, cuando se llevó a cabo una fuerte protesta frente al Congreso contra la reforma previsional impulsada por la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.

En medio del violento enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que se dio en ese contexto, Romero fue fotografiado disparando con un mortero casero, una imagen que luego se hizo viral en las redes sociales donde comenzaron rápidamente a llamarlo "el Gordo Mortero".

El militante fue imputado por intimidación pública, daño, lesiones, resistencia a la autoridad y perturbación de la sesión del Congreso, entre otros delitos, y pasó dos años prófugo.

En enero de 2018 el Ministerio de Seguridad de la Nación que por entonces encabezaba Patricia Bullrich ofreció públicamente una recompensa de un millón de pesos para quien aportara datos sobre el paradero de Romero.

En marzo del mismo año, el entonces juez federal Sergio Torres ordenó la captura internacional del militante del PTSU, al tiempo que se difundían imágenes sobre sus posibles cambios de aspecto para eludir a la Justicia.

Y es que la imagen que lo retrató disparando el arma casera era la de un hombre que destacaba por sus rastas y barba.

Romero, de 35 años, es oriundo de la ciudad de Rosario, fue delegado de los trabajadores de General Motors y precandidato a diputado nacional por el PTSU.



PATRICIA BULLRICH

CELEBRÓ LA CAPTURA

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, celebró hoy la detención de Sebastián Romero, el militante de izquierda que disparó con un mortero casero en las protestas de 2017 contra la reforma previsional impulsada por el ex presidente Mauricio Macri, al tiempo que lanzó un dardo al Gobierno.

"Con un mortero fue uno de los tantos violentos que apedrearon el Congreso en rechazo a una reforma previsional mucho mejor que los decretazos del Presidente", expresó la actual titular del PRO en su cuenta de Twitter, con una alusión a la suspensión de la anterior fórmula de aumento previsional.

Además, la ex titular de la cartera de seguridad durante la gestión de Macri celebró: "Hoy fue capturado en Uruguay y será juzgado por las agresiones. Felicito a las fuerzas por el trabajo".

La publicación fue acompañada por la fotografía tomada durante aquellas protestas en la que se observa a Romero disparando el mortero casero a las fuerzas de seguridad.