Cafiero cargó contra la militancia anticuarentena Nacionales 31 de mayo de 2020 Redacción Por "Es una falta de respeto a toda la sociedad Argentina", dijo.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó ayer a la "militancia anticuarentena" y al documento de intelectuales y científicos sobre una "infectadura" y aseguró que se trata de "una falta de respeto a toda la sociedad argentina".

"Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la `infectadura´ es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme. Una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el ministro coordinador lamentó que a esos sectores "les cuesta tener empatía" y se quejó de que "hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al gobierno al pedir el fin de la cuarentena".

"Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan", remarcó Cafiero. Y añadió: "Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso".

De esta manera, criticó a los sectores que reclaman que se levante la cuarentena e hizo alusión al documento que firmaron intelectuales, científicos y periodistas para advertir sobre una "infectadura".



"ES DIFICIL DECIDIR QUE NO

SE EXTIENDA LA CUARENTENA

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que "es difícil decidir que no se extienda" la cuarentena general en plena "curva ascendente" de contagios de coronavirus, aunque remarcó que la situación es "absolutamente controlable".

"Es difícil decidir que no se extienda la cuarentena, cambiar y relajar las cuestiones que tienen que ver con la expansión en una curva ascendente" de contagios, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera sanitaria remarcó que la definición respecto a la extensión del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio será una medida "muy pensada, muy trabajada y muy conversada con autoridades locales" de las provincias.