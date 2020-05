TC: este domingo llevará a cabo una carrera virtual en el óvalo de Rafaela Deportes 30 de mayo de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTOS ARCHIVO NICOLAS GONZALEZ. El rafaelino intentará lograr un buen resultado de local. TV PUBLICA. La competencia se podrá seguir por televisión de 11:00 a 14:00. AUTODROMO. Esta vez el tradicional escenario atletiquense no tendrá público.

Como ocurrió recientemente con la participación de Súper TC2000, el óvalo se volverá a utilizar este fin de semana, pero en este caso para disputar la quinta fecha de la "Copa #TCenCasa" de Turismo Carretera Virtual.

La categoría más popular del deporte motor de nuestro país utilizará el circuito perimetral, en el marco de una carrera virtual que se se podrá ver por la TV Pública entre las 11:00 y las 14:00.

Será en el horario que se televisan las competencias reales de la actividad, pero con una variante en su cronograma, toda vez que se realizará una clasificación de 5 minutos de duración, dos series a cinco vueltas cada una y la gran final a 35 giros.

Luego de cuatro fechas, solamente dos pilotos lograron triunfar, repartiéndose los festejos Nicolás Trosset (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet), ambos representando a la ciudad bonaerense de Arrecifes.

Trosset, que llegará como puntero del campeonato virtual al autódomo "Ciudad de Rafaela", se impuso en la segunda prueba disputada en Toay (La Pampa) y repitió en la cuarta en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).

Canapino se quedó con las victorias en la primera desarrollada en Concordia (Entre Ríos) y en la tercera que se llevó a cabo en Villicum (San Juan).

El certamen es liderado por Trosset con 177,5 puntos; su escolta es Juan Cruz Benvenuti (Torino) con 135,5; Nicolás Bonelli (Ford) es el tercero con 112; Facundo Ardusso (Torino) suma 110 y Canapino tiene 102,5.



NICO GONZALEZ

Nuestra ciudad estará representada por Nicolás González (Torino), que intentará conseguir un resultado satisfactorio de local, en un circuito que históricamente se caracterizó por su excepcional convocatoria, pero que en esta ocasión, por razones obvias, no tendrá público.

Será una buena chance para que Nicolás vuelva a despuntar el vicio -como ya lo hizo en Termas de Río Hondo- con un simulador, en una temporada que no lo tuvo como protagonista en las dos primeras carreras -Viedma y Centenario- como consecuencia de no reunir el presupuesto necesario, luego de estar compitiendo en las últimas cuatro temporadas seguidas en el TC.

Vale la pena recordar que la categoría disputó apenas siete carreras en el óvalo: tres en tierra (ganaron Juan Gálvez en 1953, Pablo Bircher en 1954 y otra vez Juan Gálvez en 1955); las cuatro restantes en pavimento (victorias de Angel Rienzi en 1966, Eduardo Copello en 1967, Rodolfo de Alzaga en 1968 y la última fue para Carlos Marincovich, también en 1968).

Fue justamente Marincovich, con el Chevy III, el que estableció el récord para una competencia de Turismo Carretera en esta ciudad, el 3 de noviembre de 1968, logrando un promedio de 212,763 Km/h.