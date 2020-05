Hace poco, dialogué con el sentido común Deportes 30 de mayo de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Precisamente, por no ser agorero, no tengo predicciones acerca del futuro. Uno imagina, piensa y determina su propio pronóstico sobre cualquier episodio a pasar en un momento u otro. Pueda que…, el tiempo sea relativo y algo impaciente en nuestro propio subconsciente.

Esa presciencia que mantenemos en nuestra cabeza es el artífice de pensar y repasar el mismo pensamiento, una y otra vez, hasta que nos damos cuenta de que, el conocimiento del futuro es impreciso, y, a veces, impredecible. Ya cansado de pensar podemos afirmar que: “no hay nada nuevo bajo el sol”. Y, de repente surge la respuesta de esta actualidad donde estamos, el mundo entero, sumergidos: “hoy, y hace rato ya, sí hay algo nuevo bajo el sol, y es malicioso para nosotros… LA PANDEMIA COVID -19.

Raciocinio y lógica se mezclan para jugar a la ronda dentro de mi cabeza y comienzo hablar con el sentido común, que, perdonen la ignorancia, no sé si es de uno solo o de todos y para todos…, o, como la verdad, es de cada uno para hacerse de una sola si tiene asidero alguno.

(Comienza el diálogo).

¿Qué hago si no puedo abrir mi comercio? El gobierno no tiene respuesta para mí.

Eso es lo que vos crees, respuesta te dio, que no te sirva es otra cosa.

¿Cuál respuesta?

La de ponderar la salud, ante todo.

Si, pero yo necesito trabajar, estar ocupado, tengo hijos que darles de comer, gente que espera de mí, responsabilidades, obligación de tener todo al día, pagar todo, eso no lo entendés.

Por supuesto que lo entiendo, soy el sentido común. Hace rato te vengo diciendo que no van a poder abrir. Hace tiempo afirmo que es cuestión primero nacional y después provincial. Lo que sucede es que Omar, si les permite abrir a ustedes, debe hacer lo mismo con Rosario y Santa Fe, y a eso le teme. Cuando pueda le va a echar el fardo a los intendentes, pero solo cuando pueda.

Y mientras tanto, yo sin trabajar.

Y que querés que haga. Soy el sentido común, no Aladino y su lámpara.

Como te lavas las manos. Pagamos prepagas, áreas protegidas, seguro civil, servicio de luz, gas, agua, cable, internet, impuestos a doquier, tenemos alquileres, colaboradores, que pretendes que hagamos.

Un protocolo. Y dialoguen con las autoridades. Si pueden, de primera línea. Vean si el ministro de hacienda los entiende y les tira un salvavidas.

Un subsidio querés decir.

Si, alguna contribución hacia los damnificados. Lo que sea como aporte, ayuda o algo parecido que viene a ser lo mismo. Que el gobierno colabore si no pueden abrir sus puertas.

Como si fuera fácil lo decís.

Es mi tarea, hacer fácil las cosas, así no analizan ustedes, porque los humanos, todos, son difícil de análisis prudente y consciente. Bueno, me voy a poner mi imaginación a trabajar que buena falta nos hace. Y como un barbecho, fertilicen sus trabajos, regenérenlos, hagan que esta cuarentena les sirva de algo, renuévense. Y, apóyense. “hay quien lo ignore, la luz de luna no existe. Siempre, y…, únicamente es luz de sol”.

Entonces, que el sol nos dé luz en este problema, aunque prefiero pedirle a mi Dios al respecto. (Fin de la conversación).