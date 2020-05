El Xeneize busca al defensor Cardona Deportes 30 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA) - La dirigencia de Boca inició tratativas para intentar contratar al joven defensor Tomás Cardona, de Godoy Cruz, y así suplir la sensible salida del paraguayo Junior Alonso, que anunció a principio de semana. Cardona, de 24 años y surgido en San Lorenzo con paso por Defensa y Justicia, pertenece en un 60 por ciento a Godoy Cruz, que estaría interesado en negociarlo.

Integrantes de la secretaría técnica del "Xeneize" se contactaron con el presidente del "Tomba", José Mansur, para pedir condiciones. El 40 por ciento de la ficha, es de San Lorenzo. Cardona fue una pieza fundamental en la campaña donde Godoy Cruz jugó la Copa Libertadores y terminó en el podio de la Superliga, bajo la conducción de Diego Dabove. En el último tiempo perdió su lugar como titular por una lesión y por los bajos rendimientos no fue tenido en cuenta por Mario Sciaqcua.

A principios de semana, Alonso, que retornó a Paraguay para estar con su familia, confirmó que no seguiría en Boca, por "cuestiones personales".