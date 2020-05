Boca, Atlético Tucumán y Banfield dieron vacaciones Deportes 30 de mayo de 2020 Redacción Por Por otra parte, el "Taladro" anunció que no renovará el contrato de Falcioni

FOTO ARCHIVO NA ¿SERA MANAGER? Julio Falcioni tendrá ese ofrecimiento de los dirigentes de Banfield.

BUENOS AIRES, 30 (NA) - Boca, Banfield y Atlético Tucumán decidieron a partir de ayer licenciar a sus planteles, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, aunque bajo un plan de entrenamiento similar al del período vacacional. Se trata de los primeros tres clubes de Primera División que les otorgaron licencias a sus jugadores, a poco de ingresar al último mes de varios contratos de los futbolistas, que vencerán el 30 de junio.

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, decidió darles licencias a los jugadores hasta el próximo 8 de junio, habida cuenta de la pandemia y el hecho de que no hay actividad prevista en el corto plazo. Hasta este momento el plantel "xeneize" venía entrenándose a distancia, a través de Zoom y con Russo supervisando las actividades también mediante la computadora.

La decisión del DT boquense no contempla tampoco ningún plan de trabajo para que los jugadores tengan en este período.



SIN FALCIONI Y DE LICENCIA

Por su parte, el "Taladro" decidió que los jugadores tengan una semana de "vacaciones", y comenzaron justo el último día de Julio Falcioni como entrenador del plantel profesional. Lo que ahora aguardarán los jugadores del equipo del Sur del conurbano bonaerense es saber si cuando regresen a los entrenamientos, todos por ahora de manera virtual, tendrán un nuevo entrenador a cargo.

Esta decisión no tiene ningún impacto en el plano económico, ya que la dirigencia del "Taladro", encabezada por la presidenta Lucía Barbuto, ya colocó un tope salarial en sus futbolistas para poder afrontar la crisis en la pandemia y asumirá sus compromisos.

Julio Falcioni dejó de ser el entrenador debido a que la entidad del sur bonaerense decidió no renovarle el contrato, aunque le propuso que se convierta en mánager del club a partir de enero 2021. El DT, quien llevó al título al "Taladro" en 2009, estaba trabajando en el club, incluso luego de superar un cáncer de garganta. Falcioni, de 63 años, se despidió del plantel verdiblanco a través de la plataforma digital Zoom.

La idea de la dirigencia de Banfield es que Falcioni acepte el cargo de mánager del club, y que Javier Sanguinetti, quien forma parte de su cuerpo técnico, se haga cargo del plantel profesional.



POR TUCUMAN

Si bien en Banfield la licencia es de una semana, en Atlético Tucumán será más extensa, dado que incluiría en principio junio por completo. Los dirigentes del "Decano" adelantaron además que si bien a varios futbolistas se les está por vencer el contrato el 30 de junio, la idea es renovar sus vínculos para que sigan ligados al plantel que conduce Ricardo Zielinski. Como las restricciones de traslado por la cuarentena no permiten que se desplacen, los jugadores tendrán un plan de entrenamiento, más que nada "adaptado" a la forma virtual, con el preparador físico del club Cristian Mustafá.

Lo que sí dejarán de hacer los jugadores del plantel de Zielinski serán las videollamadas, los ensayos diarios y las pautas que los "profes" les señalaban día tras día. El plantel "Decano" se entrenaba los lunes, miércoles y viernes, a través de Zoom y cada uno desde su casa, para seguir las pautas marcadas por el PF.