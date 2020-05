La incertidumbre de Alan Bonansea Deportes 30 de mayo de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL, ATLETICO

FOTO ARCHIVO SIN NOVEDADES./ El delantero dijo que "debería volver a Lanús".

El tema que preocupa a todos los futbolistas desde que se dictaminó el cierre de temporada, además del pago de los salarios, es cómo se resolverán los contratos de aquellos jugadores que se quedarán sin vínculo después del 30 de junio.

Uno de ellos es Alan Bonansea, quien es parte del lote de delanteros de Atlético de Rafaela y que expresó sus sensaciones al sitio Solo Ascenso.“Tendría que volver a Lanús, pero todavía no sé que va a pasar conmigo. Todavía ni hablé con Walter Otta”.

Por otra parte, el ex Almagro aseguró que en la Crema hay unanimidad para que la Primera Nacional se termina en cancha y no en un escritorio. “Queremos que el torneo continúe, pero hoy es muy complejo todo y habrá que ver qué deciden los dirigentes y mi deseo es que todo siga, beneficiándose tanto para jugadores como para los clubes”.

En cuanto a lo futbolístico, Bonansea analizó: “Es difícil hacer un balance porque faltó la mejor parte del torneo en la que los equipos están asentados. En el final todo se resuelve con planteles afianzados”.

Finalmente, el atacante añadió: “Es bueno estar en zona de clasificación. El tema es que con todo esto no se sabe cómo se jugará, si nos van a extender los contratos o no, o si los clubes terminarán jugando con chicos de inferiores”.