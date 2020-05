Scaloni: "si me dan a elegir prefiero no jugar en River"

BUENOS AIRES, 30 (NA) - Cuatro días después de su primera afirmación, el entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, descartó entre sus opciones de elección para jugar partidos de Eliminatorias al estadio "Monumental" de River, histórico escenario para encuentros del conjunto albiceleste.

El lunes pasado, en el día del aniversario número 80 de su inauguración, Scaloni sostuvo que le sienta cómodo disputar sus encuentros en La Boca, como ocurrió frente a Perú, en el último duelo de las Eliminatorias 2018 y en la despedida para el Mundial de Rusia, donde enfrentó a Haití.

"Estoy de acuerdo de jugar en La Bombonera, me lo consultó (Claudio) Tapia. No es que solo quiero jugar en La Bombonera. Reconozco que me gusta, pero no hay problemas para jugar en otro lugar como Vélez y Racing o en Rosario", manifestó Scaloni en diálogo con Fox Sports.

¿Cuál es su opinión sobre el Monumental? "Me gusta sentir el calor del público y necesitamos ese tipo de canchas. Jugamos en cancha de River en el anterior proceso, e históricamente jugamos ahí, pero prefiero otro tipo de cancha si me dan a elegir", sostuvo en declaraciones a Fox Sports.

En el "Monumental", la Selección argentina mantuvo un invicto de 22 años en partidos por Eliminatorias sudamericanas, entre 1993 y 2015. Tuvieron que pasar 46 partidos, sumando amistosos y encuentros de competencias oficiales, para que la Argentina pierda su invicto que mantenía desde el 0-1 ante Brasil en 1995 en Núñez: fue en el 0-2 frente a Ecuador. Además, Scaloni insistió con que en la confección de su equipo tiene "una base de ocho o nueve jugadores", además de contar con "dos o tres opciones por puesto".

En nombres propios, el entrenador santafesino de 42 años habló sobre Exequiel Palacios, mediocampista en el Bayern Leverkusen de Alemania, y Julio Buffarini, lateral derecho de Boca. "Preocupa la falta de continuidad de Palacios. No lo tuvimos todo el tiempo que hubiésemos querido. Nos interesa que juegue cuanto antes porque el cambio es grande y con su juventud necesita jugar, marcar la diferencia entre fútbol sudamericano y europeo", explicó.

En tanto, sobre Buffarini aclaró que si bien es seguido por su cuerpo técnico, hay alternativas como Juan Foyth, Renzo Saravia y Gonzalo Montiel.