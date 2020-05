Preventiva para malviviente con domicilio en Sunchales Policiales 30 de mayo de 2020 Redacción Por ACUSO A POLICIAS DE TORTURADORES

En la jornada de ayer, en los Tribunales de nuestra ciudad se dictó la prisión preventiva sin plazos a José Darío C., un sujeto de abultados antecedentes delictivos as través de los años. luego de que el día anterior le fueron imputados 10 hechos penados por la ley.

Entre las participaciones delictivas que se le enrostran (ocurridas entre el 3 de febrero y el 26 de mayo del presente año), se ubican un par de ataques con emboscadas a uniformados de Sunchales, así como, también, aparecer en un par de videos que circularon por redes sociales y que fueron mostrados por algunos medios de prensa de la región, amenazando a internos de la cárcel de Las Flores, en la capital provincial, mostrando armas de fuego de grueso calibre.

El imputado solía amenazar y concretar hechos contra la propiedad en compañía de un menor de edad.



DIJO QUE POLICIAS

LO TORTURARON

Se memora que el citado delincuente, en una oportunidad apareció como víctima en una causa por la cual ocho policías son acusados de torturas, provocadas a José Darío C. cuando estaba detenido en la Comisaría 3ª, hecho que por sus características ganó trascendencia periodística a nivel nacional.