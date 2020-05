“Hay que buscar volver a la normalidad, no queda otra” Locales 30 de mayo de 2020 Redacción Por Así lo planteó José Luis Frana, presidente de la comisión de comercio y servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, luego de oficializarse el Decreto Municipal, que le permite a los comercios abrir de 13 a 19 y los sábados de 8 a 19, y la posibilidad de hacer horario cortado.

El presidente de la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR, José Luis Frana, analizó el actual escenario del sector que representa y tras el nuevo Decreto opinó: “de todas maneras la actividad necesita ir hacia una normalización, con lo cual creemos que después de 70 días de cuarentena y 37 días sin nuevos casos de coronavirus en la ciudad, se hace absolutamente necesario ir hacia la normalidad. Uno de los planteos era el de los horarios en que se realiza la actividad, porque si bien se buscaba no mezclar la gente con la actividad bancaria por el Decreto que hay a nivel provincial, había un margen de empezar a extender un poco el horario”.

“A veces se generan situaciones contradictorias, porque hay negocios que en horarios normales reciben una cantidad de gente a lo largo de todo el día, y al ser en horario reducido se terminan generando algún momento de espera, y no es lo deseado que se aglomere gente; por eso insisto que en algunas cuestiones había contradicciones, más allá de que también es verdad que en los horarios de la siesta, cuesta cambiar los hábitos del ciudadano y no es un horario de mucha actividad”, sostuvo el dirigente. Y reiteró: “hay que buscar volver a la normalidad, no queda otra”.

Frana dijo que volver a la normalidad es precisamente “regresar con los protocolos a la manera en que se venía trabajando. También hay que ser sinceros, no veníamos en un furor de ventas y con la normalización pretendemos volver al furor de ventas, la realidad va marcar que en la medida que volvamos a los horarios normales no va a implicar mayor actividad comercial, porque eso venía decaído y seguramente va a seguir en ese orden”.



LOS PROTOCOLOS SE CUMPLEN

Y LLEGARON PARA QUEDARSE

Una de las exigencias a la hora de que el gobierno provincial haya ido habilitando actividades, tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos diseñados para cada sector.

Respecto a este tema, Frana consideró que “yo creo que hemos hecho un proceso de aprendizaje toda la ciudadanía, en ese sentido uno lo ve cuando está en el rol de consumidor y va a algunos lugares y ve cómo la gente en general trata de correrse, de mantener el distanciamiento social. Con los comerciantes venimos haciendo evaluaciones y hemos visto que se cumplen y son muy rigurosos los protocolos de seguridad en la mayoría de los comercios, porque lógicamente lo más importante es cuidar al cliente, a uno mismo y por supuesto que a la gente que trabaja con uno. Hay una maduración y hay una cuestión extra que es que vamos a tener que internalizar todo esto porque vamos a ir a una normalización de la actividad en término de horarios, pero con muchos de los protocolos que van a quedar durante mucho tiempo y que no me parece mal”.



SOBRE EL REGRESO DEL

COBRO DE LA ZEC

El presidente de la comisión de comercio y servicio se refirió a esta polémica que se gestó en los último días, respecto al cobro o no del estacionamiento controlado en la zona céntrica: “la situación concreta es muy sencilla, porque el que tiene la potestad de manejar el tema de la ZEC es el municipio, y como el municipio también está yendo a un proceso de normalización. A raíz de eso el municipio nos pregunta y consulta como veíamos la posibilidad de volver a la normalidad con este tema ya que la actividad bancaria está inundado nuevamente todo el tema vehicular en la zona de la ZEC”, explicó.

“Nosotros estamos trabajando a la mañana en la atención de pedidos y recepción de mercadería, había dificultades para que los transportes puedan descargar normalmente en los lugares de carga y descarga. “Hicimos una compulsa con nuestros asociados y más allá de que alguno pueda haber tenido alguna objeción, en términos generales muchos lo ven como una cuestión comercialmente importante. Es tener la posibilidad de darle espacio a la gente para que venga al centro y compre”, puntualizó Frana.