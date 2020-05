Mársico reclama que se extienda el horario Locales 30 de mayo de 2020 Redacción Por PARA LOS COMERCIOS DE VENTA DE COMESTIBLES

El concejal demócrata progresista, Lisandro Mársico planteó la necesidad de que se extienda el horario para los comercios que venden comestibles, y señaló que “resulta injustificable la posición que mantiene la provincia”.

El edil del FPCyS, solicitó al Departamento ejecutivo Municipal que interceda ante el gobierno provincial y proponga, que los comercios minoristas de venta de comestibles elaborados tengan la posibilidad de trabajar con la modalidad de atención al público en sus locales, -sistema comida para llevar-, todos los días de la semana desde las 8 y hasta 23.

El Decreto Nº 382/20, cuya vigencia data del 05/05/2020 en su Artículo 2º prescribe en su segunda parte, que transcurridas dos semanas de la implementación de las medidas dispuestas en este acto para la actividad de comercio mayorista y minorista, las autoridades municipales y comunales podrán continuar con la misma modalidad de funcionamiento o proponer otra para su aprobación por este Poder Ejecutivo.

“En aras de la posibilidad citada en la norma provincial de que los municipios puedan proponer al gobierno de la provincia, formas de funcionamiento del comercio minorista, sería conveniente tanto para los comerciantes como para los vecinos, que la Municipalidad de Rafaela formule una presentación ante el Poder Ejecutivo, a los fines de que se proceda a habilitar a los negocios de venta de comestibles elaborados con la modalidad de atención al público en sus locales, todos los días, en el horario antes mencionado”, sostuvo el concejal demoprogresista.

Y agregó: “la asfixiante situación económica por la que atraviesan los comercios de referencia, es más que justificante de la presente solicitud; el sistema de delivery, es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades que el sector presenta”, alegó.

“Con el delibery solamente, se hace imposible poder trabajar y cubrir gastos, es muy limitado lo que se puede solventar; no se llega con los pedidos, a poder cumplir con los clientes, lo que ocasiona la disminución considerable de las ventas, muchas personas por diversos motivos prefieren no recurrir a ese servicio, ya sea por la demoras que genera o por su costo y terminan por no requerir la comida por ese sistema”, afirmó el concejal.

Mársico señaló que “por ejemplo en el caso de las heladerías la mayor cantidad de ventas se da los domingos al medio día, y no se llega a cumplir con la demanda, lo que genera situaciones complicadas para los clientes y el propio comercio. Para los restaurantes y comedores poder trabajar con atención al público, cual buscaría su pedido y se retiraría, sería también un gran alivio, a la crítica situación por la que se están atravesando”.

Finalmente el edil afirmó que “esta posición del gobierno provincial no se justifica y está liquidando a los bares, restaurantes, heladerías y todo tipo de locales de venta de comidas elaboradas y encima las ayudas fiscales y crediticias que les ofrecen son salvavidas de plomo”, sentenció.