La creciente inseguridad rural

Nuevamente la sociedad asiste a un aumento de la beligerancia contra el campo y los productores agropecuarios, incluso cerca de Rafaela. Se encadenan robos de hacienda y la matanza de novillos o terneros en la soledad de las áreas rurales. Pero también el daño contra la propiedad como lo es un silobolsa, que preserva la cosecha y el capital de un campesino como premio a su esfuerzo por invertir y labrar la tierra. No se trata de un delito rural destinado a apropiarse de las semillas que son de otro sino simplemente de echar a perder ese producto de la trilla que luego se hace alimento. Incomprensible que suceda, pero hay peligrosos antecedentes en los últimos años cuando una grieta separó a gran parte de los productores y un espacio político, que casualmente ahora es gobierno. Un desacuerdo sobre la política impositiva para el sector había iniciado esta disputa que aún se mantiene.

Ante esta nueva ola de delitos rurales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció atentados contra productores agrícolas en distintos puntos del país a los que sujetos no identificados les rompieron numerosos silobolsas, por lo que pidió al Gobierno y a la Justicia que actúen para frenarlo. En un comunicado con duros conceptos, la entidad rural dijo que lo que el productor argentino produce es de su propiedad y su decisión de comercializarlo es una decisión libre y soberana la que debe ser tomada conforme a necesidades y expectativas.

Desde CRA, que agrupa a las sociedades rurales como la de Rafaela, Sunchales y Humberto 1° entre otras tantas, consideró que esa situación "sería fácil de advertir en una República normal, sin embargo cuesta que se entienda, fundamentalmente, por una marcada predica de opinólogos y políticos que hacen constante referencia al ritmo de liquidación de exportaciones y crean un ambiente culposo, cargando al sector agropecuario por la ausencia de dólares de circulación en el país".

Con un tono que refleja un creciente malestar, la entidad subrayó que se "habla de la cosecha como si fuera de todos y dejan al productor que soporte la inversión y el riesgo; son estos los repartidores de sudor ajeno". Y señaló que en los últimos días hubo "un creciente número de casos de roturas de silobolsas" en distintos lugares del país, hecho que no es nuevo pero que en determinado momento recrudece y parece estar vinculado a "un odio ideológico" hacia el campo que encuentra su canalización en romper silobolsas para expresar "su locura y violencia".

Paradójicamente de los cientos de casos ocurridos en estos años no se conoce un solo hecho esclarecido, identificados sus responsables y condenados por la justicia, este punto resulta central, muestra una justicia paralizada, incapaz de proporcionar mínimamente una respuesta ante fenómenos que se acrecientan y lo seguirán haciendo en la medida que no reciban su castigo, disparó la entidad agropecuaria.

CRA dijo que en épocas de pandemia, con rutas fuertemente custodiadas para los ciudadanos honestos, cuesta entender que puedan circular delincuentes a romper silos y que jamás se los pueda identificar, un Gobierno que dice ser para todos, debiera tener una respuesta contundente para "evitar tanto vandalismo artero". Asimismo, lamentó la falta de reacción de las autoridades al sostener que no escucha a nadie del Gobierno y en especial a los responsables del área agropecuaria, condenando estos hechos y haciendo visible que se encuentran trabajando para evitar nuevos hechos. La entidad hizo llegar su solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo en mano de delincuentes, presumiblemente apañados por un sistema de permiso ideológico y nulo accionar de la justicia.

Tal como publicó diario La Nación, en Santa Fe se sucedieron diversas roturas contra silobolsas con granos durante las últimas semanas. En ese artículo se explica que en los silobolsas los productores guardan parte de su cosecha como moneda de cambio para hacer frente a gastos de campaña y luego vender para comprar los insumos de la próxima campaña agrícola. También es cierto que en tiempos de volatilidad en los precios, esta herramienta les permite administrar los momentos de comercialización.

Uno de los casos se registró en la localidad santafesina de Zenón Pereyra, en este departamento Castellanos, donde los delincuentes cargaron el equivalente a dos camiones con soja que estaban almacenados en silobolsas, lo que tiene un valor cercano al medio millón de pesos. En tanto, en Humberto Primo, a la Cooperativa La Humbertina le rompieron dos silobolsas donde guardaban maíz. Recuerda La Nación que hace un mes se registró la rotura de seis silobolsas con 1300 toneladas de maíz en María Teresa, en el sur de Santa Fe.

La Sociedad Rural de Santa Fe también expresó su firme adhesión a las manifestaciones de repudio realizadas por otras sociedades rurales así como de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), CRA, Sociedad Rural Argentina y la Mesa de Enlace Provincial por los inexplicables hechos de vandalismo que estamos sufriendo, como robos violentos en viviendas rurales, abigeato, rotura de silo bolsas e incendio de plantaciones agrícolas.