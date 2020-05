Empresarios piden más auxilio al Estado para pagar aguinaldos Nacionales 30 de mayo de 2020 Redacción Por En medio de la pandemia y la crisis económica empezó el debate por el aguinaldo.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Cuando se espera el pico de contagios de coronavirus para junio y mientras se profundiza la crisis económica, comenzó a darse un fuerte debate en torno a cómo harán las empresas para pagarles a sus trabajadores el medio aguinaldo, dado que hay firmas que están quebrando mientras aumentan las suspensiones y los despidos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) le solicitó formalmente al Gobierno que extienda el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta junio, contemplando no solo el pago de hasta el 50% del salario sino también todo el medio Sueldo Anual Complementario que se paga durante el sexto mes del año.

Según confirmaron fuentes de la central fabril a la agencia NA, el pedido fue expresado por las autoridades de la entidad en una videoconferencia a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, quienes se comprometieron a analizar la situación.

Kulfas y Moroni tienen previsto analizar la situación junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una reunión que se llevará adelante la semana que viene tras consultas previas con el presidente Alberto Fernández, según dijeron a NA fuentes oficiales.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, aseguró hoy que "el aguinaldo es el aguinaldo" y tendrá que ser pagados por las empresas, aunque aclaró que primero hay que resolver cómo se pagarán los salarios de mayo y de junio.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, fueron los encargados de expresarles las inquietudes del sector empresarial a Moroni y Kulfas en una videollamada realizada el jueves.

Una de las alternativas que se sondeará es la posibilidad de que el medio aguinaldo se pague hasta en cuatro cuotas durante el segundo semestre para que las empresas a medida que las empresas van teniendo mejor margen de facturación por la vuelta de la actividad.



MITAD DE LAS PYMES NO

PODRÁN ABONAR EL SAC

El 54% de las pymes industriales de todo el país estima que no va a poder abonar los aguinaldos de junio, a raíz de los severos problemas financieros que atraviesan esas empresas por los efectos de la pandemia.

Así lo advirtió este viernes el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, quien anticipó a la agencia NA los resultados preliminares de una encuesta que está realizando esa entidad sobre 220 empresas pequeñas y medianas.

"Estamos haciendo una encuesta sobre diferentes rubros de la industria. Y, por el momento, el 54% de los empresarios aseguran que no tienen forma de pagar el aguinaldo en julio, otro 32% dice que lo abonará en cuotas y sólo el 14% restante lo hará en tiempo y forma", puntualizó el dirigente. Y comentó que cuando esté terminado el relevamiento, en unos diez días, el número de empresas que no van a poder hacer frente a los aguinaldos "podría crecer".