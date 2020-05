Gobierno analiza un DNU para garantizar el piso de salarios y evitar los despidos Nacionales 30 de mayo de 2020 Redacción Por Con la crisis derivada de la pandemia el mercado laboral padece suspensiones, despidos y falta de pago de salarios, más allá de las ayudas oficiales.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El Gobierno evalúa un DNU para garantizar un piso salarial y evitar los despidos, la norma le daría continuidad al acuerdo establecido entre la CGT y la UIA, con pago de 75% del sueldo a trabajadores suspendidos y, además permitirá prolongar suspensiones por más de 75 días.

Como la situación de emergencia sanitaria se prolonga, y las suspensiones laborales también, el Gobierno Nacional analiza sancionar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para preservar las fuentes de trabajo. El mismo prolongaría el primer acuerdo establecido entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), que consiste en pagarle el 75% del sueldo a los trabajadores suspendidos, con la ayuda del Estado a través del programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Ese acuerdo se prolongaría desde este sábado 30 de mayo. Aunque por ahora sólo está confirmada, desde el lado de las cámaras empresariales, el acuerdo de la Unión Industrial Argentina (UIA). La situación parece más difícil con sectores como el comercio y la construcción, profundamente afectadas por la paralización económica producto de la cuarentena.

Con este escenario en vista, el DNU (si es que no son dos) además tendrá el objetivo de evitar despidos laborales masivos.

El temor es el plazo de hasta 75 días que otorga la Ley de Contrato de Trabajo para establecer suspensiones, y su inminente finalización. Como la mayoría de las suspensiones se iniciaron entre el 20 de marzo (primer día de cuarentena) y el 1º de abril, muchas de ellas están por cumplir ese plazo de 75.

El temor del Gobierno, y también de la CGT, es que al día 76 haya despidos masivos, con el argumento legal de la "fuerza mayor", o que se prolonguen las suspensiones, pero sin pago de sueldos. Por ello, representantes legales de la CGT estuvieron reunidos con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ya hay un DNU que suspendió dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo: el 221, que permite suspensiones hasta 75 días sin pago de sueldos; y el 247, que permite indemnizaciones reducidas a la mitad si hay razones de "fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador".

Para reforzar esta normativa anterior, la cartera laboral está trabajando sobre otra nueva, que podría desplegarse en uno o dos DNU. Y lo que se evalúa es que salga este mismo fin de semana, o los primeros días de la semana próxima. "Queremos evitar despidos masivos, como ocurre en Estados Unidos y Brasil, pero también garantizando un piso salarial mínimo", le confió a NA una fuente de la negociación.



DAER: "EL AGUINALDO

SE TIENE QUE PAGAR"

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, lamentó ayer que "se están dando despidos y suspensiones en algunas actividades" en medio de la crisis por la pandemia, mientras que advirtió que pese a esa complicada situación, el próximo aguinaldo "no está en debate" y "se tiene que pagar".

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, manifestó que en la central obrera están "preocupados por la desocupación que se viene y por el nivel de empleo" de cara a la postpandemia.

"Se están dando despidos y suspensiones en algunas actividades. No sabemos cuántos despidos hay, la foto de hoy la vamos a ver en un mes", planteó Daer al ser consultado sobre la crisis provocada por el coronavirus.

No obstante, a pesar de la dura situación económica que atraviesa el país por esta situación, el referente del sindicato de Sanidad advirtió: "El aguinaldo es el aguinaldo, no está en debate. Eso se tiene que pagar".

A la vez, Daer volvió a reivindicar la cuarentena como estrategia sanitaria para prevenir los contagios de Covid-19, al afirmar que "si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo estaríamos como Estados Unidos o Brasil". "A los (países) que priorizaron la economía les fue mucho peor que a los que priorizaron la salud", consideró el titular de la CGT en declaraciones radiales.

En tanto, Andrés Rodríguez manifestó la preocupación del a CGT por el "desempleo que se viene". "Por supuesto estamos preocupados por la desocupación que se viene y por el nivel de empleo", remarcó el titular de UPCN, quien al respecto volvió a defender el pacto con la UIA para el pago de al menos el 70 por ciento de los sueldos para trabajadores suspendidios por la pandemia, al afirmar que "fue para proteger el empleo".