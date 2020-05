Bancos suspendieron venta de dólares para adecuar sistemas Nacionales 30 de mayo de 2020 Redacción Por Además, desde el lunes los ahorristas deberán presentar una declaración jurada para comprar dólares.

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Los ahorristas que ayer tenían la intención de comprar los 200 dólares permitidos por el Banco Central se vieron imposibilitados de realizar la operación en algunas entidades financieras dado que las entidades se encontraban "adecuando" su sistema tras las últimas medidas oficiales para profundizar el control en la plaza cambiaria.

De ese modo, quienes esperaron al último día hábil del mes para adquirir moneda extranjera, terminaron mayo sin concretar el ahorro mensual pretendido.

Al ingresar a la página oficial de algunos bancos, los clientes encontraron mensajes como: "Lo sentimos" o "Estamos trabajando para cumplir nuevas normativas del Banco Central", entre otros textos. Fuentes del sistema financiero indicaron a NA que "hay bancos que están adecuando" su sistema y se espera que "el lunes esté todo normalizado".

Además, destacaron que la mayor parte de la población que ahorra realiza la compra de dólares en los primeros días del mes, por lo que estimaron que las medidas de la autoridad monetaria fueron informadas a finales de mayo para que, al comenzar junio, se opere de manera habitual.

El jueves a última hora, el Banco Central dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior, mientras anunció que pondrá en marcha nuevas restricciones para el acceso de las compañías al Mercado Único y Libre de Cambios.

El organismo destacó que su objetivo es garantizar que esas medidas "estimulen el trabajo y producción local y evitar su abuso en la cancelación de obligaciones con el exterior".

"Para certificar las obligaciones dispuestas, se requerirá la presentación de una declaración jurada, la cual será verificada mediante el cruzamiento de las bases del Sistema de Seguimiento de Pagos de Bienes y el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio", puntualizó en un comunicado.



DECLARACION JURADA

DESDE EL LUNES

Los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central deberán presentar desde el lunes una declaración jurada para concretar la operación. La autoridad monetaria dispuso nuevas medidas para acceder a dólares tanto para empresas como para personas humanas en medio de la caída de reservas internacionales y en un contexto de creciente demanda de moneda extranjera ante la incertidumbre respecto de la definición de la deuda y el impacto económico del coronavirus.

A través de la comunicación "A" 7030, el organismo estableció que las personas humanas que quieran acceder al cupo de moneda extranjera permitido por mes, tendrá que presentar una declaración jurada, al igual que sucede con las empresas.

Mediante ese mecanismo, los ahorristas dejarán constancia de que "en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior".

También se deberá comprometer a no concretar ese tipo de operaciones "por los 90 días corridos subsiguientes".

Fuentes del Banco Central destacaron a NA que se trata de un proceso "muy sencillo" que las entidades financieras ya tienen instrumentado en el "homebanking" e insistieron: "Es tan sólo un click".

En la última normativa, la autoridad monetaria también dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior, mientras anunció nuevas restricciones para el acceso de las compañías al Mercado Único y Libre de Cambios.

Ante esos cambios, algunos bancos suspendieron este viernes la venta de dólares al argumentar que se encontraban "adecuando" su sistema a las modificaciones.

De ese modo, quienes esperaron al último día hábil del mes para adquirir moneda extranjera, terminaron mayo sin concretar el ahorro mensual pretendido.

Este viernes, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $70,75, aunque si se toma en cuenta el recargo del 30 por ciento correspondiente al Impuesto País, el valor asciende a $91,98.

De acuerdo con datos difundidos en el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril, las personas compraron unos 248 millones de dólares, con lo que se dio una suba de 42,5 por ciento respecto de marzo.

En ese período también creció la cantidad de individuos que demandaron billetes para tenencia, dado que 1.200.000 adquirieron divisas con una compra promedio per cápita de 185 dólares".