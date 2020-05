Permisos de circulación rigen desde este sábado Nacionales 30 de mayo de 2020 Redacción Por Ya se hicieron más de cinco millones de solicitudes.

BUENOS AIRES, 30 (TELAM).- Más de cinco millones de personas hicieron el trámite on line para obtener el permiso que rige desde el primer minuto de hoy para poder circular en medio de la pandemia de coronavirus, informó ayer la secretaria de Innovación Pública de Nación, Micaela Sánchez Malcolm,

Se trata del Certificado Único Habilitante para Circulación durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que puede ser tramitado a través de la web https://www.argentina.gob.ar/circular o por medio de la aplicación Cuidar.

"Este es un número dinámico porque, en realidad, están contemplados todos los tipos de permisos, los de las personas que realizan tareas esenciales, los que no son esenciales pero están autorizados para trabajar, y los especiales para trámites puntuales", precisó la funcionaria.

En este sentido, en diálogo con Télam, Sánchez Malcolm consignó que los anteriores permisos, que caducarán en el último minuto de la jornada de hoy, eran 9 millones, con lo cual, infirió, "o todavía hay muchos que no lo renovaron o, quizás, ahora permanecen en sus casas o se encuentran entre las modificaciones a las actividades habilitadas".

En cuanto al límite de esta medianoche, Sánchez Malcolm indicó que, "en realidad, el plazo es para los que tienen que trabajar mañana", dado que ya no podrán hacerlo con el anterior certificado.

En tanto, el resto de las personas, podrá tramitar el permiso, ya sea por actividad exceptuada de la cuarentena o por trámites puntuales, en cualquier momento, a través de la web o la aplicación correspondiente.

En ese marco, la funcionaria aclaró que los permisos especiales tienen una validez de 48 horas y sirven para "aquellas personas que tengan un turno médico o bancario, o quienes deban realizar algún tipo de trámite impostergable".

Hay otros dos permisos especiales, precisó, que se pueden tramitar y son para personas que "están realizando tratamientos prolongados en el tiempo por enfermedades o para los traslados por hijos o hijas que tienen que hacer madres y padres que están separados".

Sánchez Malcolm señaló que esos permisos no tienen vencimiento y se "extienden automáticamente si se renueva la cuarentena".

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, sostuvo que “hasta la semana pasada teníamos la preocupación en diversas áreas de gobierno sobre la circulación interjurisdiccional entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense”.

Respecto de posibles errores en el sistema, que pueden ocurrir a la hora de la tramitación, Villalba estimó que “puede ser que haya algunas fallas ajustables respecto de la aplicación, pero hasta ahora no hemos tenido registro de ese tipo de reportes, de todas maneras siempre los controles de las fuerzas de seguridad van a tener los visos de razonabilidad suficientes”.

El funcionario aclaró que “el permiso que se renueva cada 48 horas es el que antes se llamaba de ‘fuerza mayor’ y ahora de ‘trámites impostergables’, pero el resto de los permisos no. Incluso los de padres separados o enfermedades prolongadas se renuevan automáticamente”, ejemplificó.

Los nuevos permisos de circulación, que se deben tramitar a través de la web www.argentina.gob.ar/circulacion, entran en vigencia a las cero horas del sábado, y también está la opción de realizarlo a través de la App CuidAr, que una vez bajada en el celular permitirá una verificación más ágil en los puestos de control.