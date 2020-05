Los Jardines de Infantes tuvieron su festejo sonoro Locales 29 de mayo de 2020 Redacción Por En medio de la pandemia y ante las limitaciones que esta supone a la hora de realizar celebraciones, las maestras jardineras se las ingeniaron y realizaron un abrazo sonoro en cada institución mostrando la alegría que el Día de los Jardines de Infantes debe transmitir.

FOTO ACTIVIDAD. Las maestras jardineras se reencontraron en un festejo particular.

Con diferentes expresiones este 28 de Mayo, Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, pese a la pandemia por coronavirus, Rafaela tuvo un festejo con abrazos sonoros, en donde las docentes en algunas instituciones entregaron obsequios a las familias y en otros casos buscaron la manera de llegar a su comunidad educativa.

En el Jardín N°196, Rosario Vera Peñaloza, se realizó un sencillo acto donde las docentes y la supervisora de nivel inicial María Susana Marzioni, destacaron el valor de esta etapa y el amor por la profesión.

“Este abrazo sonoro no es solo una propuesta de la Región III de Educación sino que es una iniciativa de toda la provincia, promovida por la Subdirección de nivel inicial. En todos los jardines de infantes estuvimos participando de este 28 de Mayo único, excepcional, porque es la primera vez que nos ocurre que no estamos dentro de los jardines festejando, celebrando en una plaza en un encuentro con todos los niños y niñas jugando, con magos, payasos, jugando como corresponde. Igual llega nuestro abrazo a cada maestra jardinera, a todos los que trabajan en cada institución, a los profesores de educación física, de educación musical, al personal de los comedores, a los agentes escolares, a las familias que en este momento tan particular por esta crisis sanitaria, nos encuentra distanciados pero cerca con este abrazo sonoro”, señaló la supervisora.



EL NIVEL INICIAL,

LA BASE DE TODO

Marisú se refirió al nivel inicial y dijo que “nos toca la etapa más sensible de la infancia que es de 0 a 6 años, donde se dejan huellas imborrables para la vida y el compromiso de comenzar las trayectorias escolares de nuestros niños y niñas, que en su etapa obligatoria es 4 y 5 pero también el nivel inicial empieza a los 45 días. Nos toca estar en estas infancias que son diferentes, que son distintas y hay que acompañarlas en su crecimiento, en su desarrollo y cada una tiene sus particularidades”.

“En este nivel, no hay aprendizaje posible si no hay un lazo afectivo que conecte al niño con la maestra jardinera o con ese maestro jardinero”, finalizó la supervisora del nivel inicial.



LA FIGURA DE ROSARIO

VERA PEÑALOZA

Cada 28 de mayo se celebra en nuestro país el "Día de los Jardines de Infantes y el día de la Maestra Jardinera" en conmemoración a la precursora y defensora de la educación de niños/as, Rosario Vera Peñaloza. Quien fue la fundadora del primer Jardín de Infantes del país.

Murió el 28 de mayo de 1950 y en su memoria se recuerda ese día como la jornada de los Jardines de Infantes y el Día de la maestra Jardinera.