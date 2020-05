Discusión en el Concejo por los superpoderes de Cafiero Locales 29 de mayo de 2020 Redacción Por En una breve sesión ordinaria que volvió a ser presencial, un Proyecto de Declaración presentado por la oposición generó algunos cruces de opinión entre los concejales. Además se aprobó otra Declaración, exponiendo el desacuerdo con la medida adoptada por la justicia cordobesa en la que imputó a dos médicos de la localidad de Saldán por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

FOTO PRENSA CONCEJO EN EL RECINTO. Germán Bottero presidió una nueva sesión ordinaria presencial.

En una sesión presencial que no duró más de una hora se trataron dos proyectos, y el de Cambiemos que debía votarse este jueves para corregir la ordenanza ya aprobada con la que se otorga la exención de impuestos a diversas actividades económicas afectadas por la cuarentena, regresó a comisión tras un pedido formulado por el concejal Jorge Muriel, entendiendo que ameritaba un debate mayor.

“Igualmente el proyecto se promulgó hoy (por ayer) tal cual lo pretendíamos y como se había redactado el Art. 4°, con lo cual para nosotros es lo mismo. Lo que no incluye son las nuevas categorías que se habían incorporado y el lunes lo charlaremos en comisión y se le dará despacho para votarlo el jueves”, dijo Lalo Bonino, quien precisamente había sido el impulsor de ese agregado que desacomodó los planes del Ejecutivo y que ahora se debe adaptar.

Precisamente, Muriel, Bonino y el funcionario de la Secretaría de Hacienda, Horacio Moscardo, ya mantuvieron un par de reuniones para ajustar el texto agregado en plena sesión a lo posible. Es decir, más allá de las buenas intenciones se debe precisar con exactitud a los sectores que se pretende incluir en la eximición impositiva.

Por otro lado, el Concejo aprobó un Proyecto de Declaración presentado por el Bloque de Cambiemos, en el que rechazan los nuevos superpoderes que se pretende a nivel nacional otorgarle al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El debate generó algunos cruces entre concejales opositores y oficialistas.

El concejal Jorge Muriel dijo que “con respecto al DNU nos parece que es una manifestación política contraria al signo político más que a la acción, porque la misma no está viciada de nulidad, es un Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene un tiempo, es decir mientras dure la emergencia y después va a caducar. No hay un presupuesto ya que fue armado en septiembre por el ex presidente Macri y no tiene absolutamente nada que ver con la realidad; primero por la situación económica, y la inflación y segundo porque la pandemia lleva a que el gobierno necesite reasignar partidas para todas implementar todas las herramientas que puso en marcha para paliar esta situación”, manifestó.

“No hay que olvidarse que desde lo sanitario, el bache que hay es grandísimo porque nos habían dejado sin Ministerio de Salud, además de vacunas en la Aduana que no habían ingresado, hospitales sin poner en marcha; todo lo que ya conocemos y que salió a la luz ante esta emergencia. Vuelvo a repetir, el proceso es lícito porque pasó por la bicameral que emitió un dictamen. En definitiva entendimos que era la necesidad de decir algo que tiene la gente del PRO y se manifestaron de esa manera”, enfatizó el concejal justicialista.

Por su parte el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, expresó que “lo de hoy fue una sesión muy tranquila más allá de los intercambios de los distintos bloques: En particular con la declaración que elevamos a nivel nacional, donde discutimos acerca de las facultades que se les ha quitado a las Cámaras Legislativas, sumándole superpoderes al Jefe de Gabinete, que no es más de lo que hemos visto en otros períodos del Kirchnerismo, y en donde claramente aprovechan la situación extrema que está viviendo el país para seguir acumulando poder y tratando de evitar las discusiones y callar las voces que piensan distinto en la Cámara de Diputados y legisladores en general, que es donde están las voces más fuertes de la oposición”. Y agregó: “personalmente les dije que estas acciones son características de los partidos fascistas que buscan la centralidad de poder en los Ejecutivos y al tiempo que yo decía esto Muriel a los gritos no me dejaba hablar. Le dije que eso era una muestra de lo que estaba diciendo.