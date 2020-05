Un leve aumento de los casos de dengue

En la provincia se registraron en total 4.733 casos de dengue, 212 de los cuales se detectaron en la última semana. En cuanto al coronavirus, no hubo nuevos contagios.

La directora de Epidemiología de la Provincia, Carolina Cudós, confirmó anoche que desde que comenzó la circulación viral de dengue en territorio santafesino en este 2020 se confirmaron 4.733 casos, de los cuales 212 corresponden a la última semana. "Toda la provincia está siendo afectada, pero la curva de casos está disminuyendo. Si bien fue subiendo desde la semana 12 con más de 300 casos por día. Es la primera semana que se observan menos de 300, fue importante el trabajo de todos pero también las bajas temperaturas", afirmó la funcionaria al dar a conocer las cifras, que muestran al departamento General Obligado con el mayor número de casos con 1.895, seguido por Rosario con 1.246 y Castellanos con 722 -20 más que la semana anterior-.



CORONAVIRUS

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que no se han confirmado casos nuevos de Covid-19, en el territorio provincial, por lo que el total de contagios hasta la fecha es de 260. De esos casos, 253 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 7 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (2 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza y 1 estudiado en Córdoba).

Hasta la fecha se registran un total de tres fallecidos para la provincia. Un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. Dos pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia un total de 221 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). En la provincia se registraron 8.611 notificaciones de las cuales 8.123 fueron descartadas y 228 continúan en estudio.

En lo que hace a Rafaela, el número de confirmados se estancó en 21, ya que hace cerca de 40 días que no se reportan nuevos casos. Lo que sí se observa es el aumento de testeos en el marco del Plan Nacional DetectAr que implica controles en barrios populares, y que en esta ciudad contempla a los barrios 2 de Abril y Zazpe. En este caso, hasta ahora estos test han dado resultado negativo aunque resta procesar 27 muestras que aún se encuentran en estudio.